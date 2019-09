Von Dietmar Kemper

»Man hört sehr oft, dass die Chinesen Hunde essen, aber das stimmt nicht, weil sie das nämlich widerlich finden«, nennt Richard Erb ein Beispiel für falsche Vorstellungen, die sich in Europa hartnäckig halten. Erb hat 17 Jahre lang im asiatischen Raum gelebt und gearbeitet und gehört zum Team des Konfuzius-Instituts, das die Kulturtage zusammen mit dem Verein für Deutsch-Chinesische Freundschaft Paderborn, dem Paderborner Kulturverein und dem China Medici TCM Centrum organisiert. Die Veranstaltung fand 2017 zum ersten Mal statt und stieß dabei auf so großen Zuspruch, dass sie jetzt eine Neuauflage erlebt. Übrigens ist auch nicht richtig, dass alle Chinesen Reis futtern. »Der ganze Norden isst Nudeln«, weiß Sigrid Tenge-Erb vom Verein für Deutsch-Chinesische Freundschaft Paderborn. Sie bedauert, dass in den Medien hauptsächlich über politische und wirtschaftliche Aspekte berichtet werde. Die positiven Seiten des Landes kämen dabei zu kurz.

Über den Handelskonflikt mit den USA, die fehlende Meinungsfreiheit in China und den Druck, den die kommunistische Regierung auf Hongkong ausübt, wird vom 22. bis 29. September nicht oder nur am Rande diskutiert. Das Konfuzius-Institut sei politisch unabhängig und neutral, sagt die Geschäftsführerin Beate Pfänder. Das Institut, eines von 19 in Deutschland und eines von vieren in NRW, will die chinesische Sprache und Kultur fördern und Kontakte zwischen Jugendlichen, Studenten und Unternehmern in Deutschland und China vermitteln. Beate Pfänder: »Unser Ziel ist es, an die Schulen heranzutreten. Wir brauchen Lehrer, die mit Herzblut die gemeinsame Sache betreiben.« Dazu, die Kontakte zu vertiefen, dienen Sprachkurse, Feriencamps, der »Kultursalon« an jedem zweiten Freitag im Monat, Workshops, die interkulturelle Kompetenz vermitteln, und eben die »Chinesischen Kulturtage«.

Zwei Terrakotta-Krieger links und rechts vom Eingang des Rathauses werden auf sie hinweisen und dazu einladen, das Programm am Sonntag, 22. September, wahrzunehmen. Zwischen 14.30 und 18 Uhr werden im großen Ratssaal unter anderem die Shaolin-Gruppe, die Jasmin-Tanzgruppe und der Deutsch-Chinesische Chor Paderborn auftreten. Es gibt eine chinesische Modenschau und natürlich landestypische Musik. In der ersten Etage des Rathauses wird die Ausstellung »Schätze aus dem alten China« gezeigt, Geschichten und Musik bekommen die Besucher um 15, 16 und 17 Uhr in der Teestube im kleinen Saal zu hören.

Viel Programm im Konfuzius-Institut

In den Tagen danach verlagert sich das Programm ins Konfuzius-Institut (Neuer Platz 4), ins TCM-Zentrum (Driburger Straße 40), in die Kulturwerkstatt und ins Helene-Weber-Berufskolleg. Im Konfuzius-Institut wird zum Beispiel am Montag, 23. September, Tomas Pfänder von der Unity AG über die Herausforderungen für deutsche Firmen in China sprechen. In der Kulturwerkstatt läuft am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr der chinesische Kinofilm »77 Tage«, während am Vormittag im China Medici TCM Centrum von 9 bis 12 Uhr eine kostenlose Puls- und Zungendiagnose angeboten wird. »Dabei erspürt der Arzt mehrere Organe, die Meridiane und die Energieströme«, erläutert Lin Qiu. Die Methode könne Anhaltspunkte zum Beispiel für eine geschädigte Leber ergeben.

Gekocht wird während der Kulturtage auch, und zwar am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September. Minhang Guo bringt den Teilnehmern die »Geheimnisse der chinesischen Küche« bei, und am Abend wird dann gemeinsam gegessen. Zu dieser Veranstaltung und anderen ist eine Anmeldung erforderlich. Das komplette Programm steht im Internet (www.konfuzius-paderborn.de/kulturtage). Lin Qui, die schon seit 31 Jahren in Deutschland lebt, hofft, »dass sich die Menschen durch Kultur besser verstehen und verbinden«. Dazu könne auch das Singen beitragen, betont sie und wirbt für den Deutsch-Chinesischen Chor Paderborn. Der probt jeden Samstag um 12.30 Uhr im Konfuzius-Institut. Gesungen wird nicht nach Noten, sondern nach Zahlen. Und im Gegensatz zu der Behauptung mit den Hunden ist das eine Tatsache.