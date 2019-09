Paderborn/Bad Wünnenberg (WB/upf). Die Fahrt von den Niederlanden nach Leipzig endete in Bad Wünnenberg, der Fahrer des Autos landete hinter Gittern: Dort wird der Drogenkurier, der dem Zoll einen der größten Crystal-Meth-Funde in NRW lieferte, auch noch bleiben.

Mit einem Fall in solcher Größenordnung hatte es die Paderborner Staatsanwaltschaft bei Crystal Meth bisher noch nicht zu tun. 32 Pakete zu jeweils 500 Gramm förderten die Zöllner zutage, als sie das sichergestellte Fahrzeug des 60-jährigen Niederländers Ende April durchsuchten.

Der ältere Chrysler-Van mit niederländischem Kennzeichen war einer Zollstreife auf der A44 bei Bad Wünnenberg aufgefallen. Bei einer Kontrolle am Parkplatz Sintfeld wurden die Zöllner stutzig: Der Fahrer sei nervös gewesen, zudem habe an der Geschichte, die er erzählte, manches »nicht gepasst«. Er sei auf dem Weg nach Leipzig, um dort ein Auto zu kaufen – allerdings hatte der 60-Jährige statt des fälligen Kaufpreises von 3000 Euro nur 748 Euro in der Tasche. Als die Zollbeamten den Chrysler näher untersuchten, fiel ihnen etwas lose herumhängendes Dämmmaterial der Innenverkleidung auf – und dahinter kam auch schon das erste Drogenpaket zum Vorschein. Am Ende waren es knapp 16 Kilogramm Crystal Meth mit einem Wirkstoffgehalt von 99 Prozent. Geschätzter Straßenverkaufswert: 1,4 Millionen Euro. Seither saß der 60-Jährige in Untersuchungshaft.

Dem Landgericht erzählte der im belgisch-holländischen Grenz­gebiet lebende Rentner erneut die Geschichte vom Autokauf in Leipzig auf, den ein Bekannter getätigt habe. Dieser habe ihm mehrfach gebeten, das Fahrzeug für ihn abzuholen. Er habe jedoch schon bald vermutet, dass er in einen Drogentransport verwickelt werde, jedoch nicht den Mumm gehabt, die Sache abzubrechen. Dass es um eine hochgefährliche Droge gehe, habe er nicht geahnt.

»Hochpotentes Zeug direkt aus der Raffinerie«, nannte Staatsanwalt Kai Waschkies das kristalline weiße Pulver, das einen der größten Crystal-Meth-Funde überhaupt darstelle. Der Angeklagte habe gewusst, worum es gehe, die Autokauf-Geschichte sei lediglich eine Schutzbehauptung. Er forderte fünf Jahre Haft. Verteidiger Benedikt Klein war der Meinung, drei Jahre seien ausreichend, zumal sein Mandant sich habe breitschlagen lassen, einem Bekannten einen Gefallen zu tun – und die Fahrt keineswegs wie angenommen für Geld angetreten habe.

Das von Richter Dr. Oliver Neuwinger verkündete Strafmaß beträgt vier Jahre und zwei Monate: Zwar gehe das Gericht nicht davon aus, dass der Drogenkurier über die »ganz erhebliche Menge« Bescheid gewusst habe, wohl aber in Kauf habe nehmen müssen, dass es nicht nur eine weiche ­Droge gewesen sei.