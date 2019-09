Von Jörn Hannemann

Das Interesse ist groß: Alle vier Shows sind seit langem ausgebucht. Bereits bei der aktuellen Sonderausstellung »Aufbruch ins All« kooperierte das Heinz-Nixdorf-Museums-Forum (HNF) mit dem Zentrum für Luft- und Raumfahrt. So gelang es die Show nach Paderborn als einzigen Ort in Ostwestfalen zu holen. Angemeldet haben sich Schulen aus Paderborn, Hövelhof, Bielefeld, Lippstadt und Holzminden.

Weltraum-Show im HNF begeistert 1200 Kinder Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Die 90-minütige Weltraum-Schulstunde beginnt laut: Was gehört unbedingt zu einem Raketenstart? Genau: der Countdown. Und für den sorgen die 600 Kinder, die als erste die »Gedankenreise zum Mond« erleben dürfen.

Aus Anlass des 50. Jahrestages der ersten Apollo-Mondlandung nehmen die Moderatoren die Kinder mit auf eine Reise in den Weltraum und zurück. Warum können Raketen - so groß wie ein Hochhaus - überhaupt in die Höhe steigen? Warum brauchen Astronauten einen Weltraumanzug? Und wie ist der Mond überhaupt entstanden?

Was sich beispielsweise hinter dem Begriff »Rückstoßprinzip« verbirgt, wird anschaulich demonstriert – zunächst ganz simpel mit einem aufgeblasenen Luftballon, aus dem die Luft entweicht, anschließend in einem Experiment, bei dem ein Moderator auf einem mit zwei Laubbläsern betriebenen Skateboard durch das HNF saust!

Zum Thema Luftdruck und Weltraumanzüge wird ein Schokokuss in eine Glasröhre gelegt. Viele Kinder trauen ihren Augen nicht, als er im Vakuum größer und größer wird, aber wieder in sich zusammenfällt, als Luft wieder rein strömt. So spannend kann Weltraum-Unterricht sein!

Neben den Aufführungen, die sich ausschließlich an Schulklassen richten, gibt es auch noch weitere Präsentationen für die allgemeine Öffentlichkeit, beispielsweise am 26. und 27. Oktober sowie am 2. und 3. November in Berlin.