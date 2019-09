Paderborn (WB). Die Kreispolizeibehörde Paderborn zieht Bilanz nach ihrer Schwerpunktwoche zum Thema Ablenkung. Bei den Kontrolleinsätzen sind 60 Handyverstöße registriert worden. Beendet wurde die Aktionswoche durch einen Informationsvormittag am Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Paderborn.

»Die Ablenkung durch Handys und andere elektronische Geräte im Straßenverkehr ist hochriskant. Anrufe oder Nachrichten können nicht so wichtig sein, dass dafür das persönliche und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet werden«, sagte Landrat Manfred Müller. Bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern legt der Verkehrsteilnehmer in seinem Fahrzeug eine Strecke von 14 Metern pro Sekunde zurück.

Ein ablenkender Blick von drei Sekunden auf das Handy bedeute also einen Blindflug von mehr als 40 Metern, betonte der Landrat. Erwischt die Polizei einen Fahrer dabei, drohen ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Wer auf dem Fahrrad von einem Handy abgelenkt wird, zahlt 55 Euro. Die Kontrollen fanden am Dienstag und am Donnerstag statt. Allein am Donnerstag wurden 42 Autofahrer mit Handy am Steuer erwischt.