Die Frau befuhr die L756 (Am Kleeberg) von Alfen in Richtung A33 Anschlussstelle Borchen-Etteln. An der Kreuzung bog sie nach links in Richtung Henglarn ab und missachtete dabei der Vorfahrt eines auf der L818 in Richtung Henglarn fahrenden Citroen-C1-Fahrers. Der Citroenfahrer prallte in die linke Seite des Volvo. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Frau habe gegenüber der Polizei angegeben, dass sich ihr Navigationssystem nach dem Abbiegen gemeldet habe, dass sie wenden solle. Dem unmittelbar folgenden Wendemanöver konnte der Citroenfahrer nicht mehr ausweichen. Schaden: 30.000 Euro.