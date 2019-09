Auf Basis dieses Entwurfs der Architekten Behet, Bondzio und Lin in Münster soll die Diskussion mit den Bürgern eröffnet werden. Wie am Donnerstag bekannt wurde, soll der Stadthaus-Dialog am 26. Oktober gestartet werden. Foto: Andreas M. Gärtner u. Oliver A. Christ

Jeder Interessierte darf sich an dem von der Paderborner Stadtverwaltung ausgerichteten Stadthaus-Dialog beteiligen. Von 9.30 bis 12.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich über das Projekt zu informieren und eigene Anliegen und Ideen in den Planungsprozess einzubringen. »Wir laden alle ein, die Interesse am Neubau der Stadtverwaltung Am Abdinghof haben und möchten bei unserem Stadthaus-Dialog Meinungen und Anregungen entgegennehmen, um das beste Ergebnis für dieses Projekt zu erreichen«, sagt Bürgermeister Michael Dreier. Um einen optimalen organisatorischen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, bittet die Verwaltung um eine kurze Anmeldung telefonisch unter 05251/88-22978 oder per E-Mail an tscmail@paderborn.de.

Widerstand gegen die Fällung der Linden

Wie mehrfach berichtet hatte der Stadtrat bereits am 15. November mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen beschlossen, das neue Stadthaus entsprechend dem Siegerentwurf aus dem Architektenwettbewerb zu bauen. Dagegen hatten Hartmut Hüttemann (FBI), Alexander Senn (FDP) und Stephan Hoppe (FÜR) mit Unterstützung von Johannes Knaup (LKR) und den Grünen ein Bürgerbegehren angestrengt, das die Stadt jedoch als unzulässig erklärte. Zwischenzeitlich hatte sich zudem Widerstand gegen eine Fällung von Linden auf dem Marienplatz geregt und die Kirchengemeinde als Grundstücksbesitzerin ihre Zustimmung versagt.

Daraufhin hatte der Rat im Juni den Beschluss vom 15. November aufgehoben mit der Maßgabe, dass eine Bürgerbeteiligung durchgeführt wird und die Verwaltung der Politik anschließend einen neuen Beschlussvorschlag auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses vorlegt.

Marienplatz nicht Bestandteil des Verfahrens

Bei der Bürger-Veranstaltung im Rathaus sollen am 26. Oktober unter anderem folgende Themenbereiche vertieft werden: Fragen zur Unterbringung von Dienststellen, zur Fassade und der Eingangssituation am Marienplatz, zu Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit sowie zur Wirtschaftlichkeit und Förderung. Da der Stadtrat im Juni beschlossen hat, dass die bestehende Busspur sowie die zwölf Linden am Marienplatz erhalten bleiben, wird die Gestaltung des Marienplatzes nicht Bestandteil des Verfahrens sein.

Parallel zur Beteiligungsveranstaltung im Rathaus startet die Stadt eine Onlinebeteiligung, die zwei Wochen lang laufen soll. Auf der Internetseite paderborn.de sollen Informationen sowie eine Dokumentation des Beteiligungsverfahrens zu finden sein. Dafür nimmt die Stadt die Hilfe der Agentur »Zebralog« in Anspruch, die auch die Online-Plattform »Paderborner Konversion« betreut. Das Beteiligungsverfahren selbst wird in enger Einbindung der Arbeitsgruppe Stadtverwaltung von Simone Neddermann, einer externen Beraterin vom Büro Plankom, begleitet.

Nach Abschluss des Verfahrens werden die Ergebnisse verarbeitet und ausgehend von dem Wettbewerbsergebnis von Verwaltung und Planungsbüro auf eine mögliche Umsetzung geprüft. Im Januar 2020 soll ein neuer politischer Beschluss dazu gefasst werden. In einer Ausstellung soll das Ergebnis öffentlich präsentiert werden.