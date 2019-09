Paderborn (WB/mai). Nachdem in dieser Woche erneut Pro Grün mit einem Vorschlag für das neue Stadthaus nach vorne geprescht ist, den Heinrich Knipping, ehemaliger technischer Angestellter im Stadtplanungsamt der Paderborner Stadtverwaltung, entwickelt hat (wir berichteten am Mittwoch), hat sich nun die Stadtverwaltung zu dem Thema zu Wort gemeldet. Knipping hatte vorgeschlagen, das ehemalige Sparkassengebäude am Abdinghof, das bereits vor Jahren geräumt worden ist, doch zu sanieren. Diesen Vorschlag hatte zuletzt auch die FDP begrüßt (wir berichteten am Donnerstag).

Der geforderten Kernsanierung des so genannten Gebäudeteils C erteilt Stadtsprecher Jens Reinhardt allerdings eine Absage. »Bereits im Jahr 2011 war diese Kernsanierung in einem von der Paderborner Stadtverwaltung beauftragten Gutachten untersucht worden. Das Ergebnis: Durch eine Kernsanierung können funktionale, technische, wirtschaftliche und energetische Mängel des aus den frühen 60er Jahre stammenden Baus nicht behoben werden«, teilte er am Donnerstag zu dieser Überlegung mit.

Betonstruktur in einem guten Zustand

Am Dienstag hatte die Arbeitsgruppe Stadtverwaltung getagt, die der Rat eingerichtet hat, als sich zeigte, dass es noch Optimierungsbedarf bezüglich der Planung gibt. In diese Arbeitsgruppe ist auch Fritz Buhr aufgenommen worden, der im Namen von Pro Grün die Kernsanierungsidee Knippings der Presse vorgestellt hatte. Die Argumentation des ehemaligen Stadtangestellten: Die Betonstruktur in Fassade und Decken der ehemaligen Stadtsparkasse sei solide gebaut und in einem guten Zustand. Zudem hatte Knipping »überschlägig« berechnet, dass ohne Fundament etwa 1300 Kubikmeter Beton eingespart werden könnten und ein Kostenvorteil gegenüber einem Neubau in Höhe von etwa drei Millionen Euro entstehen könne.

Passivhausstandard soll festgeschrieben werden