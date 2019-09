Reinhold Beckmann tritt mit seiner Band am 17. Januar im Deelenhaus auf. Insgesamt finden in der sechsten Spielzeit ab Ende September 30 Veranstaltungen statt. Foto: Brinkhoff-Moegenburg

Paderborn (WB). Die Kleine Bühne im Deelenhaus geht mit 30 Veranstaltungen ab Ende September in die sechste Spielzeit. Max Goldt gestaltet am Donnerstag, 26. September, von 19.30 Uhr an mit einer Lesung das Vorspiel zum erstmaligen Deelenfest am Samstag, 28. September, bei dem es schon kleine Ausschnitte aus dem Gesamtprogramm im Rahmen einer lockeren Party zu erleben gibt.

Beim »Tanzen mit Tobi« zu Singles der 60er, 70er und 80er wird zu späterer Stunde dann noch fröhlich gefeiert. Am Freitag, 4. Oktober, startet erstmalig die Paderborner Lesenacht: »zappenduster.monscheinhell«. Eröffnet wird mit Geschichten für Kinder und zu späterer Stunde gibt es Horror und Erotisches. Es lesen Claudia Urbschat-Mingues (die deutsche Stimme von Angelina Jolie), Fabian und Sarah Lau und viele andere.

Das einmalige Format »Tritube« mit Uli Lettermann und Eddi Kleinschnittger präsentiert am 15. und 16. November ein neues Programm mit berühmten und noch nicht so berühmten Youtube-Musikern.

Bruckners 4. Sinfonie auf einer kleinen Bühne? Das gelingt dem Pianisten Rainer Abraham am 24. November, wenn er dieses Großwerk der Romantik mit sinnigen Erläuterungen auf den Flügel des Deelenhauses krachen lässt.

Ein weiterer Höhepunkt wird das Gastspiel von Nicole Nau und Luis Pereyra sein, die ihre diesjährige Tango-Performance »Se dice de mi 2019« am 12. und 13. Dezember vorstellen. Und zum Jahreswechsel gibt’s Theater: »Es war die Lerche« von Ephraim Kishon mit Ann-Britta Dohle, Manfred Schlaffer und René Madrid.

Kabarett mit Konrad Beikircher

In das neue Jahr startet die Kleine Bühne am 9. und 10. Januar mit Cornelia Schönwald und ihrem umjubelten Programm »Spatz trifft Engel«, in dem sie neue Blicke auf Edith Piaf und Marlene Dietrich wirft. Am 17. Januar betritt Reinhold Beckmann die Bühne – nicht als Moderator, sondern, seiner zweiten Leidenschaft frönend, als Bluesgitarrist und -sänger. Mit seinem Programm »Freispiel« wird er das Paderborner Publikum in seinen Bann ziehen.

Weitere Höhepunkte der zweiten Spielzeithälfte sind die Sonnengesänge am 15. März, unter anderen mit Jana Telgenbüscher, drei Liederabende mit Ina Siedlaczek (Die Kunst des Küssens am 27. März), Stephan Boving (Exil – Lieder aus Fremde und Heimat am 30. April) und dem Duo Zatie (9. Mai). Darüber hinaus freut sich die Kleine Bühne auf Gastspiele von Roland Jankowsky (20. Dezember), Konrad Beikircher (7. Februar), Sarah Bosetti (24. April) und Sven Bensmann (25. April).

Mit Beginn dieser Spielzeit haben die Besucher erstmals die Möglichkeit, für alle Veranstaltungen Onlinetickets zu erwerben. Herkömmliche Karten sind aber auch ab sofort erhältlich im Ticket-Center am Marienplatz 2a und bei Ticket Direct in der Königsstraße 64. Detaillierte Informationen finden sich unter www.deelenhaus.de.