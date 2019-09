Von Hanne Hagelgans

Acht farblich abgestimmte Curling-Bahnen – für die übrigens kein echtes Eis, sondern eine Kunststoffschicht verwendet wird – mit Profi-Eisstöcken, Licht­installation, eine gemütliche Bar mit Sitzgruppen und natürlich auch ein leckeres Buffet mit kalten und warmen Speisen sind die Zutaten, die viele Firmen und Gruppen für ihre Weihnachtsfeier zu schätzen wissen. Ein Mitarbeiter des Anbieters ist immer vor Ort, erklärt die Regeln und zeigt, wie es geht.

Viele Stammkunden haben sich ihren Termin bereits reserviert. Die Anmeldungen laufen. »Kleine Gruppen mit nur einer Handvoll Mitspieler sollen auf der Curling-Bahn genauso ihren Spaß haben wie große Abteilungen. Bis zu 90 Personen können gleichzeitig spielen«, erläutert Heinemann. Doch auch Festgesellschaften mit mehr Gästen könnten sich gerne melden: »Da finden wir eine Lösung.« Für die Bewirtung sorgt das Team des Schützenhofes.

Die Saison dort dauert zunächst vom 4. bis 20. Dezember. Nach einer Pause während der Feiertage kann dann im kommenden Jahr noch einmal vom 8. Januar bis 8. Februar gebucht werden.

Viele Firmen nähmen gerade diese Termine nach Weihnachten und Neujahr gerne in Anspruch, weiß Dr. Maria Rodehuth, Geschäftsführerin des Schützenhofs: »Vor Weihnachten ist in vielen Unternehmen so viel zu tun, dass eigentlich gar keine Zeit für eine Feier da ist.« Da biete es sich an, auf den Jahresstart auszuweichen, wenn bei den meisten Menschen privat weniger Verpflichtungen anstehen.

Anmeldungen und weitere Informationen zu den Eisspielzeiten gibt es unter Telefon 05232/699929.