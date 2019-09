Paderborn (WB). Die Nachbarschaftshilfe Neuenbeken ist Preisträgerin des Wettbewerbs »Unser Dorf soll bunter werden«. Die Auszeichnung wurde auf dem Bundesfest der Historischen Schützenbruderschaften in Schloß Neuhaus überreicht. Über den Preis dürfen sich alle Neuenbekener freuen: Das Bundesligateam des SC Paderborn 07 tritt in der Bekekampfbahn zu einem Spiel an.

Annette Lödige-Wennemaring nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Nachbarschaftshilfe Neuenbeken an. »Unser Dorf soll bunter werden« war gemeinsam vom Caritasverband, dem SC Paderborn 07, dem BDKJ und dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises ausgeschrieben worden. Initiativen aus neun Orten im Kreis Paderborn nahmen teil.

Die Initiatoren des Wettbewerbs waren Anfang des Jahres mit der Frage »Erblickst du Vielfalt?« auf die Suche nach Teilnehmern gegangen. Ein Dreivierteljahr später lässt sich bestätigen: Es gibt diese Vielfalt auf den Dörfern, auch wenn sie oft nicht gesehen wird. Die Moderatoren Thomas Kemper und Matthias Zimmoch stellten in Schloß Neuhaus alle beteiligten Projekte vor – und es drängte sich der Eindruck auf, dass jedes einen Preis verdient gehabt hätte.

" „Der Wettbewerb hat gespiegelt, was sich in den Dörfern getan hat.“ Landrat Manfred Müller "

»Der Wettbewerb hat gespiegelt, was sich in den Dörfern getan hat«, sagte Landrat Manfred Müller. Es werde deutlich, dass sich viele Initiativen und Menschen erfolgreich für die Integration neuer Mitbürger einsetzen, betonte der Landrat. Diese individuelle Hilfe sei wichtig, weil es auch kritische Stimmen gebe. Doch gerade in den Dörfern ist offenbar ein großes Vernetzungspotenzial in Form der Vereine und Verbände vorhanden, um Vielfalt gelingen zu lassen. Das zu beweisen, war das Ziel des Wettbewerbs.

Die Nachbarschaftshilfe Neuenbeken ist ein gutes Beispiel für integrative Arbeit vor Ort. Eine Gruppe von bis zu 30 ehrenamtlichen Helfern unterstützt Menschen, die als Geflüchtete und Asylsuchende nach Neuenbeken gekommen sind. Das waren zeitweilig mehr als 80 Personen – in der Mehrzahl Familien mit kleinen Kindern. Die Gruppe begleitet und unterstützt die neuen Nachbarn im Alltag, bei Sprachkursen oder bei der Wohnungssuche.

Die Idee für »Unser Dorf soll bunter werden« kam aus der Integrationsagentur des Caritasverbandes Paderborn. Thomas Kemper, Leiter der Integrationsagentur, freute sich rückblickend darüber, wie leicht es war, Kooperationspartner für das Projekt zu finden.

Auch der SC Paderborn 07 war sofort bereit, den Wettbewerb zu unterstützen. Er freue sich über die rege Teilnahme, sagte SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger in Schloß Neuhaus – und er versprach, der SCP werde bei einer Wiederholung von »Unser Dorf soll bunter werden« wieder als Partner mitmachen.

Nach der Siegerehrung nahm Martin Hornberger schon mal Kontakt mit Annette Lödige-Wennemaring auf. Schließlich müssen sich die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Neuenbeken wie das ganze Eggedorf auf das Fußballfest vorbereiten, das dann gefeiert wird, wenn der SC Paderborn 07 sein Versprechen wahr macht und auf der Bekekampfbahn zu einem Testspiel antritt.