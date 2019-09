Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Horst Eggers Liebe zu seiner Heimatstadt Paderborn hat ein Leben lang gehalten. Auch wenn er viele Jahre gut 200 Kilometer entfernt in der Nähe von Limburg an der Lahn als Lehrer und Schulleiter gewirkt hat, so hat er vieles gesammelt, was eine Verbindung zur Pader hat. Alte Stiche, Fotos, Möbel: Nach seinem Tod sollen die Erinnerungsstücke wieder zurück in die Heimat kommen.

»Es ist sein Herzenswunsch, es ist der letzte Wille meines Mannes gewesen. Das bin ich ihm schuldig«, sagt Maria Eggers als sie vor einigen Wochen Kontakt mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT aufnimmt. In der Sammlung ihres verstorbenen Mannes befindet sich unter anderem ein alter, gebundener Zeitungsband aus dem Jahre 1870. Diese Rarität hat die 90-Jährige jetzt dem Zeitungshaus überlassen – ganz nach dem Motto: »Zurück zu den Wurzeln.«

Als die Pest gewütet hat

Doch vorher hat die Seniorin noch einmal in den alten Ausgaben des Bäumchen-Blattes gestöbert. Die Nachrichten von damals sind inzwischen 149 Jahre alt und haben Eingang in Geschichtsbücher gefunden. »Ich habe sehr erstaunliches entdeckt, zum Beispiel einen Artikel über die Pest, die um 1870 in der Nähe von Limburg gewütet hat.« Also dort, wo ihr Mann 100 Jahre später als Lehrer unterrichtet hat.

Der kompakte Zeitungsband wird durch einen Hardcover-Umschlag geschützt. Trotz des Alters ist das große Buch in einem recht guten Zustand, allerdings mit deutlichen Gebrauchsspuren. Das dünne Papier ist stark vergilbt. Das Blättern funktioniert nur mit Gefühl, sonst könnten die Seiten reißen.

Aus Liebe Lehrer geworden

Seit Horst Eggers im Alter von 85 Jahren verstorben ist, befasst sich die Witwe mit den Dokumenten längst vergangener Tage. Alle Spuren führen nach Ostwestfalen, denn hier wurde Horst Eggers geboren. Sein Vater Otto sei viele Jahre Platzwart des Paderborner Inselbadstadions gewesen, berichtet die Seniorin. Die gebürtige Bochumerin war zum Lehramts-Studium nach Paderbon gekommen. Sie wollte Lehrerin werden und lernte hier ihren Horst kennen. Der gelernte Schlosser entschied sich aus Liebe zu seiner Frau dazu, noch einmal die Schulbank zu drücken und wurde ebenfalls Lehrer.

Seine erste Stelle fand er in der Nähe von Limburg. Dort zog das Paar, das 1959 geheiratet hatte, dann auch gemeinsam hin.

Nach Umzug bleibt die Verbindung

Trotz der neuen Wirkungsstätte fuhren die Eggers weiterhin fast jedes Wochenende in die alte Heimat. »Mein Mann hatte eine sehr starke Verbindung zu Paderborn. Und auch ich habe die Stadt immer sehr gemocht. Vor allem der Wochenmarkt war sehr schön. Da bekam man von den Bauern die tollsten Feld- und Gartenfrüchte«, schwärmt Maria Eggers.

Historische Dinge hätten ihren Mann immer sehr fasziniert. Als Student habe er zum Beispiel städtischen Mitarbeitern zwei Herkules-Statuen im Tausch gegen einen Kasten Bier abgekauft. Die Figuren hätten am alten Paderborner Gericht gestanden und sollten wohl abgebaut werden – samt Wappentafel. Außerdem habe er einen Gipsabdruck vom Paderborner Rathaus besessen. Nach dem Tod ihres Mannes habe sie die Stadt Paderborn informiert, die alles bei ihr abgeholt habe, berichtet Maria Eggers.

Antiquitäten von der Pader

Bei ihren früheren Aufenthalten in der guten alten Heimat habe ihr Mann auch immer viel Zeit bei Antiquitätenhändlern verbracht. Bei einer solchen Gelegenheit habe er den historischen Zeitungsband käuflich erworben, berichtet die 90-Jährige. Es ist der Einzige in ihrem Besitz. Warum ausgerechnet 1870? Das ist nicht überliefert.

»Das was ich aus Paderborn habe, muss wieder dorthin zurück«, habe ihr Mann vor seinem Tod gesagt. Und um diesen letzten Willen kümmert sich Maria Eggers: Der Zeitungsband ist inzwischen wieder in Paderborn angekommen. Für dieses zeitgeschichtlich wertvolle Geschenk möchten sich Verlag und Redaktion ausdrücklich bei Maria Eggers bedanken. Der Zeitungsband aus 1870 wird einen Ehrenplatz bekommen.

Nachrichten aus dem Jahre 1870

Und so sah das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT im Jahre 1870 aus: Die Seiten sind eng mit Fraktur-Schrift bedruckt. Fotos? Fehlanzeige! Einen reinen Lokalteil gibt es nicht: Nachrichten aus der Region, aus Deutschland und aus aller Welt wechseln sich ab. Erstaunlich ist, womit sich zum Beispiel die Ausgabe vom 3. März 1870 befasst. Unter Bekanntmachungen verweist der damalige Oberbürgermeister Wördehoff auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, die tags drauf stattfinden soll. »Tagesordnung: Festsetzung der den Aus- resp. Umbau des Rathauses zu Grunde legenden Bedingungen. 2. Wahl des Baumeisters, welcher die Ausführung der Arbeiten resp. die Lieferung der Materialen (…) zu beauftragen hat.« Ein heute wieder aktuelles Thema.

Am 10. Juni 1870 hieß es: »Leider haben wir über einen Selbstmord in unserer Stadt zu berichten. Ein Stellmachergeselle, 22 Jahre alt, gebürtig aus Nordborchen, hat sich gestern Abend durch einen Pistolenschuss das Leben genommen.« Und direkt darunter: »Bis zum 3. Juni waren in Bad Lippspringe 250 und in Bad Driburg 120 Kurgäste eingetroffen.« Die Informationen mussten reichen.

»Napoleon gefangen«

10. August: »Gestern trafen hier 26 kranke Soldaten vom XII. Sächsischen Armee-Korps ein. Dieselben waren anfangs nach Höxter dirigiert. Für heute oder morgen sind 100 Verwundete angesagt.«

Am 6. September 1870 lautet die Schlagzeile: »Napoleon gefangen«. Und weiter: »Es ist ein Ereignis von solcher Größe, dass es sich mit dem gewöhnlichen Maße geschichtlicher Vorfälle nicht schätzen lässt. Laut und vernehmlich tönt aus ihm das Bekenntnis in unsere Herzen: das hat Gott getan.« Und: »Napoleon wird nach Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel abgeführt werden. (…) Welch ein ergreifender Augenblick. Es war gebeugt, aber würdig in seiner Haltung...«