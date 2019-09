»Hey Joe!« erklingt es am Samstagabend aus den Marshall-Lautsprechern auf der Bühne im Paderquellgebiet. Eddy Bennet macht ganz auf Jimi Hendrix und zieht damit die Massen in seinen Bann. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Wenn Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Doors, The Who und Deep Purple im Paderquellgebiet erklingen, dann ist das Woodstock-Lebensgefühl wieder zum Greifen nah. Das dreitägige Musik-Festival hat eine neue Marke im Veranstaltungskalender der Stadt gesetzt.