Paderborn (WB/itz). Menschen aus dem Kreis Paderborn, die ihren Urlaub gebucht haben, sind wegen der Thomas-Cook-Pleite in Aufruhr. In den Reisebüros stehen seit dem Morgen die Telefone nicht mehr still. Immerhin: Das Thomas-Cook-Reisebüro am Flughafen Paderborn-Lippstadt habe bis auf weiteres in dieser Woche geöffnet, hieß es dort.