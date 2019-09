In Paderborn sind am Wochenende zwei hochwertige Autos gestohlen worden. Foto: Jörn Hannemann/Archiv

Paderborn (WB). Zwei hochwertige Autos sind in den letzten Tagen in Paderborn gestohlen worden. Entwendet wurden ein 911 Carrera »Black Edition«, Baujahr 2014 und ein aktuelles Modell des Audi Q5.

In der Nacht zu vergangenen Freitag schlugen die Täter am Dörenhagener Weg zu. Sie entwendeten einen Porsche Carrera 911 »Black Edition«, der vor Wohnblocks Ecke Scherfeder Weg abgestellt war. Das schwarze Auto mit PB-Kennzeichen ist aus dem Baujahr 2014 und hat unter den Türen den Schriftzug »911 Carrera«, weiße Rückleuchten sowie silber/schwarz hochglanzlackierte Felgen.

Audi aus Einfahrt im Schubertweg gestohlen

Am Schubertweg parkte ein Autofahrer seinen Audi Q5 am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Hofzufahrt eines Wohnhauses. Am Montagmorgen stellte er gegen 06.30 Uhr fest, dass der Wagen gestohlen worden war. Es handelt sich um ein aktuelles Q5-Model aus 2019 in blau mit Paderborner Zulassung. Auf dem Dach des Fahrzeugs war eine graue Dachbox, Marke Kamei, montiert. In diesem Fall könnte die Täter das keyless-go-System des Audis mit technischen Mitteln zum Diebstahl genutzt haben. Dabei werden die Funkwellen des im Haus liegenden Autoschlüssels verlängert, um die Zentralverriegelung zu öffnen und den Motor zu starten.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.