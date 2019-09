Hier könnte sie stehen: Die Toilettenanlage mit Kiosk oder kleinem Bistro ist aus Sicht von Karl-Heinz Schäfers am Maspernplatz wichtig für die Tagesgäste und Touristen, die mit Bus oder Auto anreisen und die Stadt besuchen möchten. Foto: Oliver Schwabe

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Karl-Heinz Schäfer, Geschäftsführer der Paderborner Tourist-Information, fordert die Stadt zum Handeln auf. Er schlägt den Bau einer Toilettenanlage mit Kiosk oder kleinem Stehbistro vor, um das Toilettenproblem am Maspernplatz, an der Mas­pernpader und in den Paderwiesen zu lösen.