Paderborn (WB). In Kürze beginnt der Rückbau der Alanbrooke-Kaserne. Die Arbeiten zur Erschließung des denkmalgeschützten Bereiches an der Elsener Straße haben bereits begonnen, im Oktober sollen die ersten Gebäude abgerissen werden. Was im Einzelnen auf dem Gelände passieren soll, stellte die Stadt Paderborn jetzt etwa 150 interessierte Bürgern vor.

Zu Beginn der Veranstaltung präsentierte die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke das Entwicklungskonzept für das neue Stadtquartier. Insgesamt 800 Wohneinheiten sollen auf dem ehemaligen Kasernenareal entstehen. Dabei sollen verschiedene Wohntypen für ein vielfältiges Angebot sorgen.

Kernstück der Planung ist der Exerzierplatz, der in eine Grünfläche umgewandelt wird, die sich in Richtung Theodor-Heuss-Straße fortsetzt. Viele Wege sollen das neue Stadtquartier durchlässig für Rad- und Fußverkehr machen, während Auto-Durchgangsverkehr weitestgehend aus dem Quartier herausgehalten werden soll. »Die Stellplatzanzahl von einem Parkplatz pro Wohneinheit, für die Flächen im privaten Bereich oder in einer der geplanten Tiefgaragen vorgesehen sind, liegt im normalen Bereich für ein Wohnquartier in einer solch innerstädtischen Lage und auch Parkplätze für das geplante nicht störende Gewerbe sind in diesen Tiefgaragen vorhanden«, erläuterte Claudia Warnecke. Für die Abwicklung der durch das neue Quartier entstehenden Verkehre habe man ein Verkehrsgutachten erstellen lassen, das untersucht hat, wo die Zufahrten zum neuen Quartier am besten angelegt werden können. Eine Zufahrt zur Elsener Straße sei dabei aufgrund der komplizierten Zufahrtssituation ausgeschieden. Zufahrten zum neuen Alanbrooke-Quartier werden somit nur von der Erzbergerstraße, der Giefersstraße und der Theodor-Heuss-Straße möglich sein. Zum Schluss verwies die Technische Beigeordnete noch darauf, dass die Stadtverwaltung zurzeit ein Quartiershandbuch erstelle, welches als Grundlage für Planer und Investoren hinsichtlich der Auswahlverfahren zur Grundstücksvergabe dienen soll.

Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es vor allem um den zeitlichen Ablauf der Baumaßnahmen inklusive des Rückbaus und der Abwicklung des Baustellenverkehrs. Zum Rückbau erläuterte Diplom-Ingenieur Andreas Lampe vom begleitenden Fachbüro, dass die gefundenen Gefahrenstoffe wie PCB oder sogenannte Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) vorher gesondert abgetragen und sicher verpackt würden, bevor der Abriss beginnen kann. Für Anwohner bestehe keine Gefahr. Außerdem erläuterte er, dass die mineralische Bausubstanz vor Ort getrennt und gebrochen werde, um so viel wie möglich wiederverwenden zu können.

Lars-Christian Lange, Projektleiter aus dem Stadtplanungsamt, erläuterte, dass der Abtransport des restlichen Materials nur über eine noch zu erstellende Baustellenzufahrt an der Erzbergerstraße erfolgen könne. »Der Abtransport wird aber nicht permanent, sondern nur in bestimmten Zeiträumen komprimiert stattfinden und die morgendlichen Schülerverkehre berücksichtigen.« Die Maschine zum Brechen des Abbruchmaterials soll mittig auf dem Exerzierplatz aufgestellt werden, um sowohl zur Erzbergerstraße als auch zur Giefersstraße möglichst großen Abstand zu halten.

Derzeit rechnet die Stadt damit, dass bereits ab 2020 ein Umbau der denkmalgeschützten Gebäude an der Giefersstraße möglich wäre. 2021 sollen Rückbau und Erschließung so weit vorangeschritten sein, dass erste baureife Grundstücke zur Verfügung gestellt werden können.

In der ehemaligen Kantine soll ein Baubüro entstehen, wo Bürger bei Problemen und Fragen ab Dezember immer mittwochs von 8 bis 9 Uhr einen Ansprechpartner finden. Außerdem will die Stadt regelmäßig ab Dezember Baustellenführungen anbieten. Baustellenkommunikatorin Lea Giesen, steht unter l.giesen@paderborn.de oder der Telefonnummer 05251/88-2787 zur Verfügung.