Das Projekt wurde im März 2019 ins Leben gerufen. In die Wege geleitet wurde es von Ivon Sobek, die beim SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste in Paderborn) als Ehrenamtskoordinatorin arbeitet. »Der eigentliche Verdienst geht jedoch an Mohammad Abdumelek, der sich beim SKM auf unsere Nachfrage beim Marktplatz für ehrenamtliches Engagement in Paderborn gemeldet hatte«, betont Sie. »Ohne Menschen wie ihn gäbe es letztendlich solche Projekte nicht.«

" „Ich habe selbst viel Hilfe bekommen.“ Friseur Mohammad Abdumelek "

Das Besondere an Mohammad Abdumelek ist, dass er selbst vor sechs Jahren auf Hilfe angewiesen war. Zwar war er nie obdachlos, jedoch musste er aus seinem syrischen Heimatland fliehen. In Deutschland angekommen, erlernte er nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch den Friseurberuf. Danach ging es mit dem Meister weiter. Warum er Bedürftigen kostenlos die Haare schneidet? »Weil ich selber viel Hilfe erhalten habe«, sagte er einmal in einem Gespräch mit der Ehrenamtskoordinatorin und fügte hinzu«, »dass ich an Gott glaube und ohne ihn nicht so weit gekommen wäre«.

Mittlerweile besucht er zum dritten Mal den SKM, und mit jedem Besuch sind es mehr Menschen, die sich auf sein Handwerk freuen. Gerade ist Herr H. sein Kunde. Mit viel Fingerspitzengefühl schneidet und trimmt er seine Haare. Dabei ruft eine andere Kundin: »Mensch, das sieht ja spitze aus!« Alle lachen. Es ist eine ungezwungene und lockere Atmosphäre. Man unterhält sich, plaudert, tauscht sich aus. Vor allem Menschen, die zwar eine Wohnung haben, aber selten ihre vier Wände verlassen, erhalten durch Projekte wie diese, die Möglichkeit, wieder an sozialen Aktivitäten teilzunehmen.

Zudem wird Körperpflege oft mit der Wahrnehmung gleichwertiger Mensch verknüpft. Menschen die Möglichkeit zu geben, regelmäßig ihre Haare schneiden zu lassen (auch die Bartpflege gehört dazu), vermittelt das Gefühl, dazu zu gehören. Denn oft kann ein ungepflegtes Erscheinungsbild die Folge haben, aus Scham andere Menschen zu meiden und kann im schlimmsten Fall zur Isolation führen. »Mit diesem Ehrenamtsprojekt werden Ängste abgebaut, und die Menschen erhalten das Recht auf Pflege«, sagt Ivon Sobek. »Auch diejenigen, die aus Angst bislang den Friseur gemieden haben, trauen sich wieder.«

Gepflegtes Aussehen ist Würde

Wahrscheinlich liegt es auch an der vertrauensvollen Umgebung. Man kennt sich, das schafft Vertrauen. Einen großen Anteil daran hat auch Mohammad Abdumelek, der mit seiner freundlichen Ausstrahlung und einem würdevollen Umgang mit den Besuchern zum Haareschneiden verleitet.

Am Ende des Tages liegen viele geschnittene Haare auf den Boden. Mal gekraust, mal schwarz, mal gelockt. Alle unterschiedlich, so wie die Menschen mit ihren Geschichten – wie auch Herr R., dem man nicht ansieht, dass er auf der Straße lebt. Ein kluger Mann, im mittleren Alter, der einst selbstständig war. Für ihn komme dieser Termin gerade passend, weil er Bewerbungsfotos machen möchte, um sich um eine neue Arbeitsstelle zu bewerben. Und ein Beispiel, dass man Menschen nicht in eine Schublade stecken kann.

Alle Besucher, die nach der Ehrenamtsaktion den Frisierraum verlassen, wirken zuversichtlich, glücklich und zufrieden. Denn gepflegtes Aussehen ist Würde.

Mohammad Abdumelek verspricht, den SKM weiter bei seiner Aktion zu unterstützen. Gerne möchte er sich auch selbst einen Wunsch erfüllen: »Ein eigener Friseursalon, am besten in einem Vorort von Paderborn – das wäre toll.«

Auch wenn es solche Aktionen wie das Barbierprojekt gibt, sind die Besucher der Tagesstätte nicht grundlos hier. Wer sich daher als Ehrenamtlicher helfend einbringen möchte oder Sachspenden (Decken, Schlafsäcke, Zelte, Kaffee, Körperpflegeprodukte etc.) abgeben möchte, ist willkommen. Ansprechpartner beim SKM sind Ehrenamtskoordination Ivon Sobek, Tel. 05251/131615, E-Mail i.sobek@skm-paderborn.de und Geschäftsführer Joachim Veenhof, Tel. 05251/131610, E-Mail j.veenhof@skm-paderborn.de.