Von Ingo Schmitz

»Wir prüfen aktuell weitere rechtliche Schritte. Wir sind immer noch in den Verhandlungen für eine Einigung, allerdings wurden wir sehr davon überrascht, dass man sich bei Artega einfach über das Urteil hinweggesetzt hat und den ›Karo‹ in Frankfurt ausgestellt hat. Das ist unserer Meinung nach doch ein etwas sonderbares Rechtsempfinden, das da an den Tag gelegt wird«, erklärte Oliver Ouboter von der Microlino GmbH auf Anfrage.

150 Veränderungen am Auto

Wie berichtet, haben die Schweizer den Microlino entwickelt. Artega sollte den Wagen bauen, gab dann aber im Mai bekannt, dass man ein eigenes Modell auf Basis der Microlino-Technik auf den Markt bringen wolle. Optisch sind sich die Fahrzeuge sehr ähnlich: Beide nehmen Anleihen an den Kabinenrollern der 50er Jahre, haben ein Stoffverdeck und kombinieren die Retro-Optik mit einem Elektro-Antrieb.

Foto: Ingo Schmitz / Microlino

Gegen die Pläne von Artega hatte Microlino eine einstweilige Verfügung erwirkt. Artega will nach eigenen Angaben zwischenzeitlich mehr als 150 Veränderungen und Verbesserungen an dem Auto vorgenommen haben. Zunächst fällt der neue Name auf: Statt ursprünglich Karolino steht nun Karo am Heck. Außerdem hat der Karo veränderte Scheinwerfer, Spiegel und einen Tankdeckel im Retro-Look. Hinzu kommen Lüftungsschlitze an der Front. Es gebe auch viele technische Verbesserungen, sagt Artega-Vertriebschef Clifford Sartori. Er berichtete auf der IAA, dass mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge im vierten Quartal 2019 begonnen werde. In den nächsten Tagen starte der Konfigurator, mit dem Interessenten im Internet ihr Wunschmodell zusammenstellen können. Der Showroom in Delbrück werde im Oktober auf den Karo ausgerichtet, um dann auch Farben und Ausstattungsvarianten zeigen zu können. Auch Probefahrten sollen von Mitte Oktober an möglich sein.

Microlino gibt keine Zeitschiene bekannt

Bei Microlino möchte man derzeit keine genaue Zeitschiene bekannt geben. »Wir brauchen noch mehr Zeit, um die Entwicklung vollends abzuschließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Karo – sofern er ganz entgegen meiner Erwartungen nicht gegen das OLG-Urteil verstoßen würde – noch in diesem Jahr ausgeliefert wird, da er noch zu viele Kinderkrankheiten hat. Wir werden den Microlino aus diesem Grund sicher nicht mehr im Jahr 2019 ausliefern, damit wir noch mehr Zeit für Optimierungen haben. Wir können es uns als Weltmarke für urbane Mobilität – wir verkaufen mehr 1,5 Millionen Produkte pro Jahr an Endkunden – nicht leisten, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das nicht unseren Qualitätsvorstellungen entspricht«, betont Oliver Ouboter.

Artega will den Karo noch 2019 ausliefern

Clifford Sartori sieht hingegen keine Probleme für den Karo-Verkauf. Er ist zudem mit der Resonanz der Fachbesucher und des Publikums auf der IAA sehr zufrieden. Vor allem Carsharing-Firmen aus dem Ausland hätten großes Interesse gezeigt, aber auch aus Süddeutschland gebe es sehr positive Rückmeldungen. Auch technisch sei der Stadtwagen auf dem neuesten Stand mit Car-Connectivity, Handy-Apps und Voice-Assistant aus dem Audi A8.