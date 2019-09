Als Zweijährige verschwindet Katrice Lee in Paderborn. Rechts ein am Computer erstelltes Bild der Militärpolizei: So könnte sie heute aussehen. Foto: Militärpolizei

Paderborn (WB). Im Fall der vor 38 Jahren vermissten Katrice Lee hat es in der britischen Stadt Swindon in South West England eine Festnahme gegeben.

Mike Whitehurst, Sprecher der britischen Streitkräfte in Deutschland, bestätigte die Festnahme eines Verdächtigen und teilte auf Anfrage mit, dass noch unklar sei ob die Beweislage für eine Anklage ausreiche.

Katrice Lee war am 28. November 1981 - an ihrem zweiten Geburtstag - in Schloß Neuhaus beim Einkaufen verschwunden. Die britische Militärpolizei suchte auch nach über 30 Jahren weiterhin nach der Frau und veröffentlichte 2017 ein am Computer erstelltes Bild, das zeigt wie Katrice Lee heute aussehen könnte.