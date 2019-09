Mit einer Demonstration am weltweiten Klimaaktionstag startete Fridays-for-Future Paderborn am Freitag in die Klimawoche. Donnerstag sind die Aktivisten im Stadtrat dabei. Foto: Timo Gemmeke

Paderborn (WB/mai). Nur drei Tage nach dem Klimagipfel in New York steht das Thema auch in Paderborn erneut auf der Agenda. Und ähnlich wie in New York wollen die Fridays-for-Future-Aktivisten die Stadtratssitzung am Donnerstag (17 Uhr) nutzen, um mit einer Aktion im Vorfeld vor dem Rathaus auf die Dringlichkeit der Thematik hinzuweisen.