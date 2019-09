Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Im Kreis Paderborn ist die Zahl der Krankmeldungen leicht gestiegen. Das stellt die DAK in ihrem aktuellen Gesundheitsreport für das Hochstift fest. Demnach waren täglich von 1000 Beschäftigten 44 krankgeschrieben. Die meisten Krankmeldungen kamen wegen Problemen mit dem Rücken.

Heinz Steffens, Chef der DAK in Paderborn, stuft den Anstieg der Ausfalltage im Jahr 2018 um 0,3 auf 4,4 Prozent als eine »normale Schwankung« ein. Trotzdem liegt das Hochstift mit diesem Wert jetzt leicht über dem Landesschnitt von 4,3 Prozent. Übrigens: Die wenigsten Krankmeldungen in OWL gab es in Gütersloh (3,6 Prozent).

Nach wie vor sind »Rücken« und andere Muskel-Skelett-Erkrankungen der häufigste Grund für einen gelben Schein. Jeder fünfte Krankentag geht auf diese Diagnose zurück. Hier wurde ein Anstieg um fünf Prozent registriert.

Auf Platz zwei folgen schon die Atemwegserkrankungen: »Hier macht sich vor allem die Erkältungswelle im Februar 2018 bemerkbar. Da lagen sicher 1000 Arbeitnehmer in den Betten. Auch ältere Menschen waren besonders betroffen und mussten stationär aufgenommen werden. Manche Krankenhäuser in der Region hatten schon keine freien Kapazitäten mehr«, erinnert sich der DAK-Chef an die Situation vor anderthalb Jahren.

Krankmeldungen wegen Verletzungen sind auf dem Vormarsch

Untypisch für den Gesundheitsreport im Hochstift sei der enorme Zuwachs der Krankentage bei Verletzungen und Vergiftungen, teilte Steffens mit. Die Krankentage auf Basis dieser Diagnose nahmen um 22 Prozent zu und kamen damit auf Platz drei der häufigsten Krankmeldungen. Heinz Steffens erläutert: »Oftmals stecken folgenschwere Arbeitsunfälle dahinter, die zu langen Ausfällen führen. Das macht sich dann auch in der Statistik bemerkbar.«

Erfreulich sei aus seiner Sicht die Tatsache, dass die Themen »Burn Out« und psychische Pro­bleme wie Depressionen im Kreis Paderborn rückläufig seien. Sie nahmen um fünf Prozent ab und liegen nun auf Rang vier der häufigsten Krankentage. Hintergrund sei, so der Sprecher der DAK, dass die Betroffenen sich viel früher Hilfe bei Fachleuten holten. Gerade bei diesem Themenkomplex sei es wichtig, nicht zu lange mit einer Behandlung zu warten, betonte er.

Besorgniserregend ist aus seiner Sicht die Entwicklung bei den Suchtkrankheiten. »Wir haben eine Sucht 4.0 – Trinken, Dampfen und Gamen sind in der Arbeitswelt angekommen. Viele Beschäftigte haben mit Alkohol- und Spielsucht zu kämpfen. Aber auch Nikotin – sei es in der herkömmlichen oder auch in der E-Zigarette – ist ein großer Risikofaktor.«

Arbeitnehmer mit Suchtproblemen

Nach den Untersuchungen der DAK haben in NRW Hunderttausende Arbeitnehmer ein Suchtproblem. Der Alkohol spiele dabei eine wesentliche Rolle. Heinz Steffens stellt klar: »Riskanter Alkoholkonsum beginnt schon dann, wenn Männer täglich mehr als zwei 0,3-Liter-Gläser Bier trinken oder Frauen ein Glas Bier pro Tag. Damit setzen sich die Betroffenen der Gefahr aus, krank oder abhängig zu werden. Der Übergang von Genuss zu schädlichem Konsum ist ein ganz schmaler Grat.«

Nicht zu unterschätzen sei auch die Computerspielsucht. Sieben Prozent aller Erwerbstätigen zeigten ein auffälliges Nutzungsverhalten. Immerhin: Jüngere Menschen würden immer häufiger die Finger vom Nikotin lassen. Trotzdem sei nach wie vor jeder fünfte Beschäftigte ein Raucher, bei den über 60-Jährigen sei es sogar jeder Vierte. Trotz der Gesundheitsrisiken und Rauchverbote werde auch weiterhin der Glimmstängel während der Arbeitszeit angezündet, heißt es im Report.