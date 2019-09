Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Steven Esterkamp – dieser Name ist eng mit den bislang erfolgreichsten Zeiten des Paderborner Basketballs verbunden. Der 38-jährige US-Amerikaner war in der Saison 2005/06 entscheidend am zweiten Erstligaaufstieg der Vereinsgeschichte beteiligt und ebenfalls von großer Bedeutung, als es der Klub drei Spielzeiten später zum ersten Mal in die BBL-Play-offs schaffte.

Aus dem treffsicheren Flügelspieler von damals ist mittlerweile ein Headcoach geworden, und als solcher hat er im August an seiner alten Wirkungsstätte, bei den Uni Baskets, angeheuert. »Nach meinen fünf Jahren als Spieler hier nun Trainer sein zu dürfen, ist ein unglaubliches Gefühl. Das ist wie mein Zuhause«, sagt der zweifache Familienvater, der beim Drittligisten Wolfenbüttel seine ersten beiden Jahre als Boss auf der Bank verbracht hat.

Baskets steigen erst am Sonntag ins Geschehen ein

Während die Konkurrenten bereits in die ProA-Saison gestartet sind, waren die Baskets das Team unter den 17 Zweitligisten, das zum Auftakt frei hatte und so steigen sie erst am kommenden Sonntag, 29. September (17 Uhr), mit der Partie in Heidelberg ins Geschehen ein. Von Zielen, die es gab, als Esterkamp im Sportzentrum Maspernplatz selbst auf Korbjagd war, ist seit jenen Zeiten nie wieder die Rede gewesen. Nur in den ersten zwei Jahren nach dem BBL-Abstieg 2010 liefen die Baskets auf einstelligen Plätzen ein. Die letzten vier Anläufe endeten dreimal auf Rang 13. Die Top 8 werden am Ende der Hauptrunde mit Play-off-Tickets belohnt. Für die Baskets, die in der Vorsaison nur jedes dritte Spiel (10 Siege, 20 Niederlagen) gewonnen haben, scheint die obere Tabellenhälfte wieder weit entfernt. Esterkamps Respekt vor der Herausforderung ist groß: »Das wird nicht einfach. Die Liga ist mindestens so stark wie im Vorjahr, aber wir werden da jeden Abend rausgehen, um zu gewinnen und dann am Ende hoffentlich öfter gewonnen haben als in der vergangenen Saison.«

Budget-Zahlen auch in der ProA stetig

Das kaum Aufsehen erregende Abschneiden in der jüngeren Vergangenheit hat nichts mit eventuell mangelhafter Arbeit von Esterkamps Vorgänger Uli Naechster, sondern vor allem mit dem kaum konkurrenzfähigen Etat zu tun. Wie in der BBL, wo die Vereine nun mindestens ein Drei-Millionen-Euro-Budget vorweisen müssen und Meister München bereits die 20-Millionen-Marke geknackt hat, steigen die Zahlen auch in der ProA stetig. Aufstiegskandidaten wie Chemnitz oder Jena übertreffen die 700.000 Euro, die die Baskets zu bieten haben, um ein Dreifaches. Will heißen: Um besser abzuliefern, als es der Kontostand erwarten lässt, bedarf es auch eines glücklichen Händchens auf dem Transfermarkt. Sechs Neue hat der neue Coach verpflichtet. Insbesondere Spielmacher Kendale McCullum (23) und Shooting Guard Jackson Trapp (26) wussten in den Testspielen zu überzeugen. Das Duo erinnert ganz fantasievolle Fans sogar an das Gespann, das die Baskets 2006 in die BBL geführt hat: Tim Black und Steven Esterkamp. Ein Vergleich, den Esterkamp mit einem breiten Grinsen abwehrt: »Nein, die zwei sind besser, als wir es damals waren.«