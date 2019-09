Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Die Politik hat am Dienstagabend die Weichen gestellt, damit der Bau des Höffner-Möbelhauses noch im Oktober beginnen kann. Mit großer Mehrheit haben Bauausschuss und Bezirksausschüsse die Planungsgrundlage verabschiedet. Das letzte Wort hat an diesem Donnerstag der Rat, bevor die Baugenehmigung erteilt werden kann.

Auf die wartet die Krieger-Gruppe bereits händeringend, bestätigt Edda Metz, Geschäftsleiterin Expansion bei der Krieger-Gruppe, zu der die Höffner-Möbelhäuser gehören. Denn mit dem Neubau soll möglichst noch im Oktober begonnen werden, damit das Möbelhaus zu Libori eröffnet werden kann (wir berichteten am 17. September). Anfang Oktober soll auch der Verwaltungstrakt abgerissen werden, in dem zurzeit allerdings noch gearbeitet wird, sagt Metz auf Anfrage. In der ursprünglichen Planung war der Abriss der Verwaltung für Ende dieses Jahres vorgesehen.

»Wir haben die Bauleitplanung in herausragend kurzer Zeit auf den Weg gebracht«, stellte Paderborns Technische Beigeordnete Claudia Warnecke am Dienstagabend vor den drei Ausschüssen fest. Es sei zwar einiges diskutiert, aber einvernehmliche Lösungen gefunden worden. »Das Unternehmen will zügig bauen, deshalb bitte ich Sie, heute den Weg mitzugehen.« Dem kamen CDU, SPD, Linksfraktion, FDP, und LKR nach. Grüne und die FBI stimmten gegen den Bebauungsplan.

Die Grünen kritisierten, dass ihre Anregung, eine Parkplatte zu bauen, nicht aufgegriffen worden sei. Außerdem lasse das Verkehrsgutachten die Belange von Radfahrern und Fußgängern in dem Bereich weitestgehend außen vor, begründete Stefan Schwan (Grüne) die Ablehnung seiner Fraktion. Für die FBI sagte Rainer Sinnhuber, dass er Bauchschmerzen damit habe, dass 300 Stadionparkplätze wegfallen, obwohl die Benteler-Arena jetzt sogar noch aufgestockt werde.

Bürgerforum am 28. November

Volle Unterstützung signalisierte dagegen CDU-Fraktionschef Markus Mertens: »Wir stimmen gerne zu, weil in unserer Stadt gerade richtig was passiert«, sagte er. Wichtig sei es allerdings, die Verkehrssituation im Quinhagen im Blick zu behalten. Insbesondere solle die Möglichkeit, Fahrer aus dem Quinhagen in Richtung Schloß Neuhaus zum Rechts­abbiegen zu zwingen, noch einmal geprüft werden. Außerdem soll zusammen mit Benteler ein Verkehrskonzept erarbeitet werden.

Das sagte Claudia Warnecke umgehend zu. Bei der Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes (Imok), für das eine vertiefende Untersuchung für Schloß Neuhaus geplant ist, sei auch ein betriebliches Mobilitätsmanagement vorgesehen. Das Bürgerforum für Schloß Neuhaus findet am 28. November um 18.30 Uhr in der Schlosshalle statt. Außerdem habe es bei Benteler bereits eine Betriebsversammlung zu dem Thema gegeben.

Für die SPD erklärte Manfred Krugmann ebenfalls Unterstützung. »Wir werden aber ebenfalls die Verkehrssituation im Blick behalten.« Reinhard Borgmeier (Linksfraktion) erinnerte daran, dass es vorher schon ein Möbelhaus an der Stelle gegeben habe, für mehr Verkehr sorge der Hornbach-Baumarkt. »Wichtig ist eine schnelle Neueröffnung, damit die Kaufkraft hier bleibt«, sagte er.

