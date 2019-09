Synchronsprecherin Claudia Urbschat-Mingues (spricht übrigens auch die Eingangsbegrüßung der Tagesschau), Autoren und Autorinnen wie Ellen Krause, Rolf Orfgen, Werner Pfeil, Maren Graf, Schauspielerin und Theatermacherin Ann-Britta Dohle-Madrid, Coach und Rezitator Michael Krakow, Poetry-Slammerin Sarah Lau, Kabarettist Fabian Lau, die Paderborner Kneipenleser, Kulturnadelpreisträger Artur Domingues, Schauspieler Max Roland, Radio-Moderatorin Sinah Donhauser und Autorin und Literaturpodcasterin Jenny Heimann haben ihre schönsten Texte herausgesucht und tragen sie vor Publikum vor. Musikalisch umrahmt wird das Programm vom Pianisten Lucas Michels.

Die Lesenacht beginnt um 18 Uhr mit anderthalb Stunden Gute-Nacht-Geschichten für Kinder von etwa vier bis neun Jahren.

Literatur Ü18 zu später Stunde

Danach geht das Leseprogramm über zu Geschichten, Gedichten, Textauszügen für Erwachsene und mündet zu später Stunde in Literatur Ü18 mit Horror, Grusel und Erotik.

Veranstalter Uli Lettermann freut sich auf ein volles Haus: »Mit den Lesenden und den abwechslungsreichen Texten aus den verschiedenen Genres haben wir eine sehr große Bandbreite für Groß und Klein. Was die Texte eint, ist die Tatsache, dass man sie am besten im flackernden Kerzenschein vorlesen kann. Dass sie das Publikum in eine Welt entführen, in der die Dunkelheit Schönes wie Bedrückendes erst möglich macht und der Zauber der Nacht herrscht.«

Heimelige Atmosphäre mit Matten, Decken und Kissen

Das Deelenhaus wird passend zur heimeligen Atmosphäre zur Hälfte mit dicken Matten ausgekleidet und mit Decken und Kissen gemütlich gepolstert werden. »Niemand muss sich dazu verpflichtet fühlen, aber wer gerne im Schlafanzug kommen möchte, ist herzlich dazu eingeladen«, betont Organisatorin Julia Ures und fügt lachend hinzu: »Auch mein Pyjama liegt schon bereit.« Bestuhlte, »normale« Plätze gebe es natürlich zusätzlich.

Karten für die Paderborner Lesenacht gibt es im Vorverkauf bei Ticket Direct in der Königstraße und im Ticketcenter am Marienplatz. Das Familienticket kostet 5 Euro (Gute Nacht-Geschichten bis 19.30 Uhr), die Karte für den gesamten Abend 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.