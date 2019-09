Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Nahezu einstimmig hat der Stadtrat am Donnerstag seine Klimaschutzziele verabschiedet und damit ein Signal in Sachen Klimaschutz gesetzt. Die angekündigte Mahnwache von Fridays-for-Future vor dem Rathaus fiel nur schmal aus, da die Organisatoren fast zwei Stunden lang mit Bürgermeister Michael Dreier im Rathaus diskutierten.

Beide Seiten bestätigten anschließend, dass der Austausch sehr konstruktiv und zielführend gewesen sei und man im Gespräch bleiben wolle. »Wir haben aber auch gemerkt, dass noch zu wenig bekannt ist, was wir schon alles in Sachen Klimaschutz tun«, räumte Dreier ein. Einige Mitglieder der Fridays-for-Future-Bewegung informierten sich daher anschließend auch direkt aus erster Hand in der Sitzung und applaudierten für die Verabschiedung des so genannten Klima-Updates.

Damit verpflichtet sich die Stadt selbst, bis 2035 C02-neutral zu wirtschaften, auch in den Eigenbetrieben und Gesellschaften . Außerdem soll zusammen mit Bürgern das Klimaschutzkonzept überarbeitet werden. Das soll unter der Prämisse der Pariser Klimaziele erfolgen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Alle künftigen Beschlüsse sollen diesem Ziel entsprechen. Die beiden letztgenannten Punkte hatten die Grünen noch einmal ausdrücklich mit in das Update aufnehmen lassen.

Den Antrag der Grünen, außerdem den Sockelbetrag für den Klimafonds von den in der Verwaltungsvorlage vorgesehenen 720.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro zu erhöhen, wollte die Mehrheit hingegen nicht mittragen, so dass Fraktionssprecher Dr. Klaus Schröder darauf schließlich verzichtete. Für die LKR erklärte Johannes Knaup, dass sie den Klimafonds gar nicht mittragen könne und verweigerte diesem Punkt die Zustimmung.

Verena Lütke-Verspohl (CDU) hatte zuvor an die Grünen appelliert: »Lassen Sie uns doch erst einmal gemeinsam überlegen, was wir sinnvoll mit den 720.000 Euro bewirken können, statt zu versuchen, sich mit einer halben Million mehr als Retter der Welt darzustellen.« Auch Reinhard Borgmeier (Linksfraktion) kritisierte das Ansinnen. »Es ergibt wenig Sinn, sich jetzt mit den Forderungen gegenseitig zu überbieten, um vielleicht politischen Profit daraus zu ziehen. Selbstverständlich reichen 720.000 Euro nicht aus, das ist doch ganz klar symbolisch.« Insgesamt sei es aber gut, sich mit dem Klima-Update ambitionierte Ziele zu setzen.

SPD-Fraktionschef Franz-Josef Henze appellierte ebenfalls an die Ratsmitglieder, dass sie sich dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe am ehesten gemeinsam stellen könnten. Er würde sich freuen, wenn sich Bürgermeister Dreier an die Spitze des Projektes stellen und die Verantwortung für das Gelingen übernehmen würden. »Das ist eine klassische Chefsache«, sagte Henze.

Claudia Warnecke betonte, dass die Stadt damit eine Vorbildfunktion übernehme. »Und das ist wichtig, wenn wir andere in die Pflicht nehmen wollen.« Sie kenne keine andere Kommune, die einen Klimaschutzfond eingerichtet habe. »Da sind wir vorbildlich.« Der Fahrplan, den der Rat mit dem Klimapaket verabschiedet hat, sieht vor, dass nun zunächst die so genannten Systemgrenzen festgelegt werden, die vorgeben, wie die Co2-Emissionen im einzelnen ermittelt werden. Anschließend soll eine Prioritätenliste der wirksamsten Maßnahmen folgen.