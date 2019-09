Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Das Who is Who der Kabarettszene gibt sich im Mai 2020 in Paderborn die Klinke in die Hand: Das Kulturbüro OWL bringt vom 2. bis 17. Mai sage und schreibe 16 Veranstaltungen auf die Bühne der Paderhalle. Die Top-Stars des wortgewandten Sprachgebrauchs haben ihr Kommen angekündigt. Karten sind ab sofort erhältlich.