Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Der Verein Cheezze hat die Paderborner Kulturszene ein Stück reicher gemacht. In diesen Tagen ist das gleich an mehreren Orten in der Stadt zu sehen – denn dort werden die Fotoausstellungen mit den Bildern der Nominierten für den von Cheezze erstmals ausgelobten Nachwuchspreis für Fotografen zum Thema »Diversität. Stadt. Gesellschaft.« gezeigt.

Preisverleihung Young Cheezze Award Paderborn Fotostrecke

Foto: Maike Stahl

Im Raum für Kunst, wo am Samstag auch Vernissage und Preisverleihung stattfanden, sind unter anderem die Bilder des Preisträgers Uli Kaufmann aus Berlin zu sehen. Er nimmt den Betrachter mit in eine Berliner Eckkneipe, das Marianneneck. Neun Monate hat er sich für seine Arbeit Zeit genommen, berichtet der Nachwuchsfotograf. »Wir mussten erst warm miteinander werden. Aber als ich zweimal ordentlich mitgetrunken hatte, ging’s«, erzählte Kaufmann im Gespräch mit Moderatorin Julia Ures. Herausgekommen sind berührende Momentaufnahmen, die Geschichten erzählen.

Den zweiten Platz hat die Jury Zino Peterek zuerkannt, der in seiner Diplomarbeit unter dem Titel »I want to see the world« das Frankfurter Ostend portraitiert mit dem Fokus auf den massiven urbanen Veränderungen dort und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Wandel. Laudatorin Marion Edelhoff, Leiterin des Dortmunder Fotofestivals F2, verriet, dass sie Zino Peterek gerne auf dem ersten Platz gesehen hätte. Seine Fotoserie ist in der Galerie Märzhase zu sehen.

Platz drei geht an einen Maler, der auch fotografieren kann

»Ich bin sehr dankbar und auch schockiert«, sagte der Preisträger des dritten Platzes, Paata Kokaia. Schließlich sei er doch eigentlich Maler. Dass noch mehr in ihm steckt zeigt der in Georgien geborene und in Bonn lebende Nachwuchskünstler mit seiner Arbeit »Wir sind ein Niemand ohne Zahlen«. Für ihn ist jeder Körper oder Mensch ein nummeriertes Objekt, jeder Mensch bleibt durch Erkennungszahlen – trotz seiner individuellen Vielfalt – eintönig. Zu sehen sind Kokaias Fotos im @19.

Maßgeblich unterstützt wurde der Young-Cheezze-Award durch die Bürgerstiftung, die die Preisgelder finanziert. »Der Funke ist übergesprungen, als wir merken, wie viel Dynamik in diesem Projekt steckt«, zollte die zweite Vorsitzende Claudia Beverungen dem Verein Cheezze und seinen Vorsitzenden Harald Morsch und Tobias Vorwerk Respekt.

