Das bestätigte Amtsgerichtssprecher Günter Köhne am Freitag dieser Zeitung. Der damals 24-jährige Pader­borner, der von einem Bekannten begleitet wurde, war am 23. ­November 2018 gegen drei Uhr morgens mit drei anderen Männern vor der Diskothek an der Marienstraße in Streit geraten .

Offenbar weil dann einer der drei Männer ein Foto des Klein­wagens des 25-Jährigen machen wollte, setzte sich dieser hinters Steuer, obwohl er nach Angaben des Gerichtssprechers fast 1,2 Promille Alkohol im Blut ­hatte.

Dem Mann (28) aus der anderen Gruppe fuhr er über den Fuß – seinen eigenen Bekannten (22) schleifte er aus Versehen über eine Strecke von 65 ­Metern mit. Dieser erlitt unter anderem mehrere Brüche. Außerdem verlor er mehrere Zähne. Der damals 24-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Kleinwagen in Richtung Friedrichstraße und weiter in Richtung Neuhäuser Tor.

Den Kleinwagen des Täters entdeckte eine Polizeistreife allerdings aufgrund der Zeugenbeschreibung wenig später in einer Seitenstraße der Detmolder Straße. Der heute 25-Jährige war dann in einer Wohnung in der Nähe aufgegriffen ­worden.