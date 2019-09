Von Maike Stahl

Paderborn (WB). In der Paderborner Südstadt bricht am Montagmorgen eine neue Ära in der Müllabfuhr an: Ein strombetriebenes Sammelfahrzeug wird sich nahezu lautlos durch die Straßen bewegen. »Leider nur ein Pilotprojekt«, sagt ASP-Leiter Reinhard Nolte. Der ASP präsentierte den E-Müllwagen aus der Schweiz beim Mobilitätstag am Samstag und verpflichtete ihn direkt für einen Probetag in Paderborn.