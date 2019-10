Paderborn (WB/mai). Mit einem sportlichen Late-Night-Shopping startet die Paderborner Werbegemeinschaft am Samstag, 5. Oktober, in den Herbst. Zwischen Westerntor und Marktplatz, Grube und Kamp gibt es von 18 bis 22 Uhr viele Aktionspunkte, an denen die Besucher zusehen, mitmachen und es sich auch einfach nur gut gehen lassen können. Außerdem wollen viele Einzelhändler ihre Kunden mit besonderen Aktionen überraschen.

»Die Steilvorlage für unser Thema Sport gibt am Samstag der SCP, der nachmittags den ersten Heimsieg gegen Mainz einfahren wird«, blickt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Uwe Seibel, dem Wochenende optimistisch entgegen. Während die Basketballe dann abends ebenfalls in ihr erstes Heimspiel starten, soll sich auch in der City alles um das Thema Sport drehen. Herzstück wird ein 30 Quadratmeter großer, aufblasbarer Squash-Court, den der Paderborner Squash-Club auf dem Marktplatz aufbauen wird. Hier wollen sich unter anderem Uwe Seibel und Bürgermeister Michael Dreier um 19 Uhr ein Match liefern.

Für die Verschönerung der Fußgängerzone in die Pedale treten können die Einkäufer bei Klingenthal. Dort werden Spinningräder ins Schaufenster gestellt. Je nach zurückgelegter Wegstrecke will Klingenthal anschließend eine entsprechende Summe für die Aufstellung von Spielgeräten in der Fußgängerzone spenden. Bei Peek & Cloppenburg wird die E-Sport-Stadtmeisterschaft ausgetragen und in der Rathauspassage laden die Blauen Springer zu einer Partie Schach ein.

Außerdem wird der amtierende dreifache Weltmeister im Sport-Stacking, Frederik Neuber, zeigen, was er an den Bechern drauf hat. Auf dem Rathausplatz gibt es eine Trampolinshow, in den Geschäften am Kamp eine Kunstausstellung und in der Rosenstraße Rhönräder. Das Thema gesunde Ernährung spielt unter anderem auf dem neuen Platz beim »Sportlichen Outdoor-Grillen« und in der Westernstraße, wo ein Smoothie-Mobil Station macht, eine besondere Rolle.