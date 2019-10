Schmückten den Altarraum mit Erntegaben aus der Region: Brigitte Lappe, Uta Wilmesmeier, Ulla Glahe, Wiltrud Schlüter, Michaela Schulte und Dompastor Doktor Nils Petrat (sitzend von links) sowie Marion Gruß (Stadtverbandsvorsitzende in Büren), Marion Kaup, Anne Danne, Alexandros Sarmas und Kornelia Wegener (Kreisvorsitzende Landfrauen/stehend von links). Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Erntedank wird an diesem Wochenende in vielen Gemeinden gefeiert. Die Erntekrone für den Paderborner Dom haben in diesem Jahr die Landfrauen des Kreislandfrauenverbands Paderborn-Büren hergestellt.