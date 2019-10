Daniel Ligges & Band werden für erstklassige musikalische Unterhaltung und Tanzmusik im festlich dekorierten Hansesaal sorgen. Die Vollblutmusiker um ihren Frontmann Daniel Ligges werden bereits zum zweiten Mal den Maspernball begleiten. Von den Aida-Kreuzfahrtschiffen bis zu Auftritten im ZDF können die Tanzmusikprofis auf eine lange Referenzenliste blicken. Außerdem lockt eine Tombola mit hochwertigen Gewinnen. Als Show-Highlight wird das Paderborner Ensemble »Die Blechwerkstatt« ihre musikalische Finesse darbieten.

Sonderpreis für Besucher unter 25 Jahren

Der Kartenvorverkauf findet am Donnerstag, 10. Oktober, von 18 bis 19, 30 Uhr in der Cheruskerklause, Detmolder Straße 1, statt. Der Eintritt zum Maspernball beträgt 20 Euro pro Person. Für Besucher unter 25 Jahren kostet der Eintritt nur 15 Euro. »Hier wollen wir ein deutliches Signal für die Jugend und den Nachwuchs setzen«, so Maspern-Oberleutnant Peter Voss vom Organisationsteam.

Außerdem besteht die Möglichkeit, Karten für den Maspernball online zu bestellen. So einfach geht’s: Die Anzahl der Karten und die Wunsch-Tischnummer per E-Mail an tickets@maspern.de senden. Der Gesamtbetrag kann dann per Überweisung oder an der Abendkasse, wo die Karten hinterlegt werden, bezahlt werden. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Homepage www.maspern.de.

»Der Maspern-Ball zählt mit seinen mehr als 500 Gästen zu den schönsten Schützenbällen in Ostwestfalen. Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen mit Schützenbrüdern, Freunden und Bekannten im festlichen Rahmen – alle sind herzlich willkommen«, freut sich Maspern-Hauptmann Christian Lüke auf einen unterhaltsamen Abend im Schützenhof.