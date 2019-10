Paderborn (WB). So hat man das Deelenhaus in der Krämerstraße noch nie gesehen: Ausgestattet mit dicken Matten, vielen weichen Kissen und Decken präsentierte es sich am Freitagabend zur Lesenacht »zappenduster.mondscheinhell« zum Entspannen und Zuhören in gemütlicher Atmosphäre.