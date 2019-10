Paderborn (WB). Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Flucht, der sich bereits am Freitag, 4. Oktober, auf der B1 zwischen Paderborn und Bad Lippspringe ereignet hat.

Der 64-jährige Fahrer eines Sattelzugs war nach Angaben der Polizei gegen 5.20 Uhr in Fahrtrichtung Bad Lippspringe unterwegs. Rund 400 Meter hinter der Abfahrt Marienloh befuhr er den linken der an dieser Stelle zweispurigen Richtungsfahrstreifen. Laut Aussage des Lkw-Fahrers kam ihm dort ein Auto entgegen, das trotz einspuriger Fahrbahn in Richtung Paderborn gerade dabei war, einen weiteren Lkw zu überholen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Fahrer des Sattelzugs nach rechts. Dabei stieß er mit dem Audi eines 39-Jährigen zusammen, der von Marienloh aus kommend auf die B1 aufgefahren war. Der Audi wurde durch die Kollision gegen die Leitplanke gedrückt und kam dort zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die unter Telefon 05251/3060 weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum Fahrzeug, das in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs war, geben können.