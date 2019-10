Die Nordwestbahn richtet in diesem Zeitraum einen umfangreichen Schienenersatzverkehr mit Bussen und bei einigen Verbindungen in den Nachtstunden mit Taxen ein. Die Fahrtzeit verlängert sich damit um rund zehn Minuten.

Weil der Bahnhof Paderborn- Kasseler Tor nicht angefahren werden kann, können die Fahrgäste alternativ die Busverbindungen des Padersprinters nutzen. Alle bis zum Bahnhof Kasseler Tor gültigen Fahrscheine werden auch im Padersprinter zwischen Paderborn-Nord und Paderborn-Hauptbahnhof anerkannt.

Busse fahren früher

Während der knapp fünfwöchigen Bahnarbeiten entfällt bei einigen Zugverbindungen lediglich der Halt Paderborn-Kasseler Tor. Hier werden die Fahrgäste auf die Verbindungen des Padersprinters verwiesen. Ein Großteil der Zugverbindungen der Linie RB 74 startet hingegen erst in Paderborn-Nord.

Damit Fahrgäste den Anschluss an die Züge der Linie RB 74 erreichen können, starten die Ersatzbusse in Paderborn-Hauptbahnhof bereits jeweils zur Minute 2 und damit elf Minuten früher als die Züge des regulären Fahrplans. Dadurch ergeben sich auch in Paderborn-Kasseler Tor bei den Bussen frühere Ankunfts- und Abfahrtszeiten gegenüber den sonst verkehrenden Zugverbindungen.

Den Ersatzfahrplan mit den genauen Fahrzeiten finden Fahrgäste in den Zügen der Nordwestbahn sowie auf der Website d unter www.nordwestbahn.de/debaustellen.

Die Haltestellen der Ersatzbusse sind am Paderborner Hauptbahnhof vor der Mobilitätszentrale, am Bahnhof Paderborn Kasseler Tor an der Haltestelle »Kasseler Tor« und am Bahnhof Paderborn-Nord an der Haltestelle »Nordbahnhof«.