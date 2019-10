Der Padersprinter möchte den zukünftigen Bewohnern von Anfang an ein gutes Nahverkehrsangebot bereitstellen. Auch die Wohngebiete »Auf der Lieth« und »Kaukenberg« profitieren von der Anbindung der »Springbach Höfe«, denn die Linie 6 ist nun abends länger unterwegs und fährt hier in Zukunft erstmals auch an Sonntagen.

Ebenfalls von kommendem Montag an erreicht der Padersprinter mit seiner Linie 3 das wachsende Gewerbegebiet an der Pamplona- und Navarrastraße, was eine Verbesserung für Berufspendler mit sich bringen soll. Die Zentralstation wird dauerhaft aus dem Liniennetz genommen, nachdem sie schon länger baustellenbedingt gesperrt war. Sie findet Ersatz in der Haltestelle »Westerntor«, die auch zentraler Abfahrtspunkt der Nachtbusse ist.

Pünktlichkeit soll verbessert werden

Ergänzend zu den genannten Veränderungen wird mit dem Fahrplanwechsel bei mehreren Linien das Fahrtenangebot erweitert. Zudem werden bei den meisten Linien des Padersprinters kleinere Fahrzeitanpassungen im Minutenbereich vorgenommen, mit dem Ziel, die Pünktlichkeit des Stadtbusverkehrs zu stabilisieren.

Eine ausführliche Beschreibung aller Fahrplanänderungen findet sich im Vorwort des neuen Fahrplanhefts, das wie immer kostenlos im Kundencenter am Kamp oder beim Fahrpersonal erhältlich ist. Eine Übersicht mit den wichtigsten Neuerungen pro Linie und alle Linienfahrpläne zum Download finden Interessierte außerdem online. Mehr Informationen unter: www.padersprinter.de/fahrplanwechsel