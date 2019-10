Elsen (WB). Die Feuerwehr Paderborn wurde am Samstag gegen 15.16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Wewerstraße Höhe Bahnüberführung alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dort nach Angaben der Feuerwehr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge weit über die Fahrbahn, touchierten Leitplanken und kamen fast 100 Meter auseinander zum Stillstand. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt.

Die jeweils zwei Insassen der Mercedes B-Klasse und des VW Golf im Alter von 18, 20, 78 und 83 Jahren, konnte ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in Paderborner Krankenhäuser transportiert. Der Leitende Notarzt, der sich auf dem Rückweg von einer anderen Einsatzstelle befand, führte die notärztliche Sichtung aller Patienten durch. Für den Zeitraum der rettungsdienstlichen Versorgung wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr abgesichert. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten wurden mittels Bindemittel aufgenommen. Die Straße wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Feuerwehr Paderborn rückte zu diesem Einsatz, der circa zwei Stunden dauerte, mit sieben Fahrzeugen und insgesamt 16 Einsatzkräften aus.