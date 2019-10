Von Matthias Band

Paderborn/Hövelhof (WB). Falsche Polizisten, falsche Enkel, angebliche Mitarbeiter von ­Microsoft – seit ein paar Wochen gibt es eine weitere Masche, mit der Betrüger versuchen, vor allem ältere Menschen im Kreis Paderborn über den Tisch zu ziehen. Sie rufen an und versprechen eine sechsstellige Summe, die sie angeblich gewonnen haben sollen.

Wie ein 85-jähriger Leser des WESTFALEN-BLATTES, der namentlich nicht genannt werden will, mitteilte, sei er vergangene Woche von einer Frau angerufen worden. Sie habe sich als Mitarbeiterin einer Kanzlei ausgegeben. 145.000 Euro soll der 85 Jahre alte Paderborner gewonnen haben. »Das klang zunächst alles glaubwürdig«, sagt der Paderborner, der den Fall mittlerweile bei der Polizei angezeigt hat. Die Anrufer seien sehr raffiniert vorgegangen. Um seinen Gewinn zu erhalten, sollte er in diversen Super- beziehungsweise Drogeriemärkten Geschenkgutscheinkarten im Wert von 250 Euro kaufen.

Er habe merkwürdigerweise auch ein Aktenzeichen erhalten. Vermutlich sollte das dem Ansinnen einen offiziellen Anstrich verleihen. Danach sollte er sich unter einer bestimmten Telefonnummer melden. »Ich musste erst einmal in Ruhe über alles nachdenken, bis ich begriffen habe, dass das vermutlich Betrüger sind«, sagt der 85-Jährige.

Hövelhoferin wurde Opfer der Betrugsmasche

Die Polizei im Kreis Paderborn hatte erst vor zwei Wochen öffentlich vor einer ähnlichen ­Betrugsmasche gewarnt. Wie berichtet, war eine 81-jährige Hövel­hoferin Opfer eines falschen Gewinnversprechens geworden. 143.000 Euro sollte sie angeblich gewonnen haben. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollte sie eine anteilige Summe an eine Agentur überweisen. 4000 Euro überwies die Frau an die Betrüger.

Den Verlust weiterer tausender Euro verhinderten damals jedoch zwei aufmerksame Bankmitarbeiterinnen, die skeptisch wurden, als die ältere Frau in der Bank auftauchte und weitere 10.000 Euro auf ein Konto in China überweisen wollte. Das hatten ihr die Betrüger so aufgetragen. Die Bank schaltete die Polizei ein und Schlimmeres konnte verhindert werden. Die 4000 Euro sind allerdings unwiederbringlich verloren.

Bei Anrufen sofort dubiosen Kontakt zur Polizei aufnehmen

Polizeisprecher Michael Biermann sagt zu den Betrugs­maschen: »Für uns vergeht kaum ein Tag ohne Betrugsfälle am Telefon. Die Täter gehen sehr geschickt vor und sind mit allen Wassern gewaschen. Sie haben auf jede Frage eine passende Antwort. Falls jemand nach Geld fragt, leihweise oder für andere Zwecke, egal wer er ist oder vorgibt zu sein und wofür das Geld benötigt wird, sollten die Angerufenen sofort Kontakt zu einem Angehörigen oder einer Vertrauensperson aufnehmen oder alternativ die Polizei unter der Notrufnummer 110 informieren. Am besten ist, man legt gleich auf, wenn man solche dubiosen Anrufe erhält.«

Jüngere Menschen, rät Biermann, sollten darüber hinaus ­ältere Menschen aus ihrer Nachbarschaft oder aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis immer wieder auf die Gefahren hinweisen, die mit solchen Betrugsmaschen verbunden sind.