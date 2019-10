Los geht es am Mittwoch: In der Zeit von 9 bis 17 Uhr wird in der Anschlussstelle Paderborn-Elsen die Auffahrt in Fahrtrichtung Bielefeld gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U31. Grund ist die Beseitigung eines Fahrbahnschaden.

Am Donnerstag (17.10.) wird in der Zeit von 9 bis 16 Uhr im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren die Verbindung von der A33 aus Bielefeld kommend auf die A44 in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Auch hier muss ein Fahrbahnschaden beseitigt werden.