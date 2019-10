Am Amtsgericht in Paderborn wird der Fall behandelt. Foto: Hannemann

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). In Paderborn geht das Geduldsspiel rund um die Geburtsurkunde für ein Mädchen weiter. Vor dem Amtsgericht erzielte der Vater des Kindes am Dienstag lediglich einen Teilerfolg. Die Stadt Paderborn sieht sich in ihrem Handeln bestätigt.