Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Der Paderborner Domchor singt am Wochenende in Innsbruck, am Dienstag gestaltet er eine Messe im Petersdom mit, und am Mittwoch stimmt er in der Deutschen Nationalkirche in Rom die Motette »Schaffe in mir, Gott, ein rein’ Herz« an. Aber sind reine Knabenchöre überhaupt noch zeitgemäß?

Der Fall der Mutter, die ihre neunjährige Tochter in den Berliner Knabenchor einklagen wollte, sorgte Mitte August für Schlagzeilen. Das Berliner Verwaltungsgericht stimmte letztlich dem Chor zu, verwies auf das Recht auf Kunstfreiheit und betonte, das Klangbild des Chores habe Vorrang. Die Universität der Künste, zu der der Staats- und Domchor gehört, hatte der Mutter keine Hoffnung gemacht, der Leiter des Chores stufte das Mädchen als ungeeignet ein. Die Mutter erklärte, als öffentliche Einrichtung sei der Chor zur Gleichbehandlung verpflichtet und die Unterschiede zwischen Mädchen- und Jungenstimmen seien nicht eklatant.

Berning spricht von einem »über Jahrhunderte gewachsenem Kulturgut«

Der Paderborner Domkapellmeister Thomas Berning hält Knabenchöre nach wie vor für zeitgemäß und verweist zum einen auf die lange Tradition: »Knabenchöre als solche sind ein über Jahrhunderte gewachsenes Kulturgut.« Zudem hätten Knabenchöre einen »sehr spezifischen, äußerst wertvollen Klang«, sagte Berning dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Das »auf Grund von Gleichberechtigungsgründen leichtfertig aufs Spiel zu setzen«, hält er für »äußerst riskant«.

Die Längenverhältnisse im Kehlkopf entwickelten sich bei Jungen anders als bei Mädchen, erläutert der Experte. Die Stimmlippen der Jungs werden demnach im Verhältnis größer als die der Mädchen, der Klang eines Knaben hört sich kerniger und kräftig an, der der Mädchen geschmeidiger und leichter. »Den Gesang eines Knaben umgibt die Faszination der Vergänglichkeit«, sagt Berning. Nach dem Stimmbruch sei nichts mehr wie zuvor. Unschuldig, zerbrechlich, friedfertig – das seien Attribute, die mit dem Gesang eines Knaben verbunden würden.

Singende Knaben habe es schon in biblischen Zeiten gegeben, in Paderborn gebe es Hinweise auf Knabengesang seit dem 9. Jahrhundert – zu Zeiten von Bischof Hathumar und speziell, als 836 die Gebeine des heiligen Liborius von Le Mans nach Paderborn überführt und laut einem Bericht »unter großem Klang« in den Dom gebracht wurden. Thomas Berning spricht von »einem lange existierenden Kulturgut«.

Komponisten forderten Knabenstimmen

Dieser Umstand spiegelt sich in der Orchesterliteratur wider. Vielfach fordern Komponisten die »Boys Voice«. So auch Leonard Bernstein für seine »Chichester Psalms«, die die Paderborner Dommusik am Montag, 25. November, um 19.30 Uhr zusammen mit Francis Poulencs »Gloria« und John Rutters »Magnificat« erklingen lässt.

Der Paderborner Domchor hat 120 Mitglieder. 150 Mädchen versammeln sich in der Mädchenkantorei zum gemeinsamen Singen. Die wurde 2007 gegründet, war nicht zuletzt eine Reaktion auf Anfragen von Eltern (»Gibt es auch was für unsere Töchter?«) und stieß auf große Nachfrage. Statt Knabenchöre aufzulösen, stellte ihnen das Erzbistum also Mädchenchöre an die Seite. »Auch der Klang von Mädchenchören ist schützenswert«, betont Berning. Er habe einen Schub von speziellen Kompositionen für diese Chöre ausgelöst.

Mehr Mädchen als Jungen in Kinderchören

Die Trennung hält Berning dennoch für sinnvoll. »Sobald eine Gruppe für Mädchen geöffnet wird, bekommen die dort schnell die Oberhand und Jungen ziehen sich zurück. Das haben wir am Beispiel der Messdiener vielerorts gesehen«, nennt er einen Grund, der nichts mit musikalischen Erwägungen zu tun hat. Erfahrungsgemäß bestünden Kinderchöre zu 80 Prozent aus Mädchen. Für die Existenz von Knabenchören spreche, dass Jungen in dem Alter, in dem sie am schönsten singen, also kurz vor dem Stimmbruch, »am liebsten unter sich sind«. Das Gefühl »Wir machen etwas gemeinsam« sei dann für sie sehr wichtig.

Das gemeinsame Singen und Leben hat, so berichten es ehemalige Sänger, prägende Kraft auch für die Zeit danach. Demnach werden Werte wie Rücksicht gefördert. Dass es auch in den Knabenchören nicht immer christlich zugeht, zeigen die Fälle von Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen. Die Berichte über Gewalt und Drill schockierten. Berning ist »sicher, dass das dem Ansehen der Knabenchöre massiv geschadet hat«.