In der Zentralbibliothek wird am Samstag die Tür für mehrere Monate verschlossen. Sie wird umfassend renoviert.

Paderborn (WB). Die Zentralbibliothek am Rothoborn schließt am Samstag, 19. Oktober, um 15 Uhr wegen Renovierungsarbeiten bis Mitte Februar 2020 ihre Türen. Doch die Paderborner müssen nicht komplett auf ihre Bibliothek verzichten.

Im Zuge der Renovierung strukturiert die Stadtbibliothek ihre Standorte um. Die Computerbibliothek zieht aus der Rathauspassage aus, die Bereiche Sport, Psychologie, Medizin und Pädagogik ziehen ein. Die Bestände der Computerbibliothek sind nach dem Umbau in der Zentralbibliothek ausleihbar.

Sportliche Angebote

Von Donnerstag, 24. Oktober, an präsentiert sich der neue Bereich »Sport & Gesundheit« über der Kinderbibliothek der Rathauspassage mit neuen Angeboten: Fitnessräder und Yogamatten laden zum Bewegen ein.

Ein besonderes Highlight ist hierbei der Icaros, ein Trainingsgerät für unterschiedliche Muskelgruppen. Bei diesem Gerät navigiert man sich durch virtuelle Welten. Beim Flug durch die Berge werden insbesondere die Rumpfmuskulatur sowie die Schulterpartie gestärkt, zusätzlich werden das Balancegefühl und die koordinativen Fähigkeiten trainiert.

In der neuen Abteilung befinden sich außerdem Medien zu den Themen Gesundheitsprävention, Entspannung, Hilfe zur Selbsthilfe, Lebensgestaltung, Sport, Fitness, Erziehung und pädagogische Hilfen für Fachkräfte. Finanziert werden die neuen Geräte mit einer Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Übergangsquartier in der Stadtverwaltung

Die Angebote können währen der gewohnten Öffnungszeiten von allen interessierten Paderbornern kostenlos genutzt werden. Am Samstag, 26. Oktober, werden diese neuen Angebote von 10 Uhr an von den Mitarbeiterinnen der Bibliothek vorgestellt.

Stellvertretend für die Zentralbibliothek wird es ab Mittwoch, 23. Oktober ein Übergangsquartier in der Stadtverwaltung am Abdinghof 10, Sitzungszimmer 0.10 (Briefwahlamt) unter den Arkaden des Gebäudeteils C geben.

Das Angebot dort umfasst Bestseller aus den Rubriken Roman, Hörbuch, aktuelle CD, DVD, TV-Serien, Comic, ausgewählte Kochbücher und Reiseführer, Medien zum Zeitgeschehen, Medien für kreatives Gestalten und Schülerhilfen. Außerdem ist eine Auswahl von aktuellen Zeitschriften und Tageszeitungen, die in einer Leseecke vor Ort gelesen werden können, zu finden.

Die Kinderbibliothek und die Stadtteilbibliotheken in Schloß Neuhaus und Elsen sind wie gewohnt geöffnet; in die Räume der Computerbibliothek ziehen die Bestände von Gesundheit, Sport und Pädagogik – diese sind dort ab 24. Oktober ausleihbar.