Sven Mecke hält einen Griffelseeigel in seinen Händen. Großformatige Fotografien an der Wand geben die feinen Strukturen und Muster der Tiere wieder. Foto: Oliver Schwabe

Von Dietmar Kemper

»Seeigel – stachelige Schönheiten« heißt die Schau, die am Freitagabend um 19 Uhr

Ein Lanzenseeigel. Foto: Oliver Schwabe Ein Lanzenseeigel. Foto: Oliver Schwabe

eröffnet wird und bis zum 12. Januar läuft. Museumsleiter Sven Mecke verspricht, dass die Besucher sich darüber wundern werden, »dass es so viele verschiedene Seeigel gibt«. Es sei faszinierend, was die Natur hier geschaffen habe. »Seeigel sehen aus wie nicht von dieser Welt«, sagt der 35-jährige Biologe: »Sie haben weder Kopf noch Herz, auch keine Sinnesorgane und keine rechte oder linke Körperhälfte. Ihr Mund liegt zudem auf der Körperunterseite.«

Faszinierende Beispiele für Formen- und Farbenreichtum

Mehr als 300 Beispiele für den Formen- und Farbenreichtum, der die Seeigel auszeichnet, sind in Schloß Neuhaus zu sehen. Sie stammen aus der mehr als 40.000 Exponate umfassenden Privatsammlung von Volker Thiel. Seit 1973 trägt der Orthopäde aus Düsseldorf hauptsächlich Fossilien zusammen. Dafür gräbt er auch selbst, zum Beispiel im Jemen. Seit 2003 studierte Thiel Geologie und Paläontologie an der Universität Bonn, seine Sammlung wurde erstmals im Goldfuß-Museum der ehemaligen Bundeshauptstadt gezeigt. Eine Schau über Seeigel in Ostwestfalen-Lippe ist nach Angaben von Sven Mecke ein Novum.

Was Volker Thiel an den Seeigeln, die wie Seegurken und Seesterne zur Familie der Stachelhäuter gehören, fasziniert, lässt sich beim Rundgang durch die Ausstellung erahnen. Die Unterschiede sind verblüffend. Einige sehen auch farblich aus wie Basketbälle, andere muten wie Schmuckstücke an einer Halskette an, eine Art bekam den Namen »Sputnik-Seeigel«, weil sie in ihrer Form frappierend an die Sonde erinnert, die die Sowjets 1957 ins All schossen. Seeigelstacheln sind bis zu 30 Zentimeter lang, mal sind sie bunt, mal pilzförmig. Zehn großformatige Fotografien machen die feinen Strukturen und Muster noch anschaulicher.

Es gibt »reguläre« und »irreguläre« Seeigel

Grob unterscheiden Wissenschaftler zwischen den »regulären« Seeigeln mit ihrer Kugelform und zwischen den herzförmigen beziehungsweise ganz platten »irregulären« Exemplaren. Seeigel gibt es seit ungefähr 460 Millionen Jahren, sie sind in allen Weltmeeren beheimatet, fressen Algen und Aas und leben bis zu 200 Jahre lang. Etwa 1000 Arten werden vermutet. »Die Stacheln dienen dem Schutz und der Verteidigung«, sagte Sven Mecke am Donnerstag. Trotzdem haben Meeresschnecken, Hochseeenten, Austernfischer und Möwen Wege gefunden, sie zu knacken. So bohrt die Meeresschnecke mit ihrer Raspelzunge ein Loch in den Seeigel. Eine Vitrine in der Ausstellung zeigt ihre Fressfeinde.

Leichtbauweise inspirierte die Architekten

Nebenan ist zu sehen, dass die Tiere auch Künstler und Architekten inspirierten – zum Beispiel beim Design einer Lampe oder bei der Leichtbauweise von Gebäuden. Wer die Ausstellung, die 2,50 Euro Eintritt kostet, besucht, wird mit Meeresrauschen und einem dreiminütigen Einführungsfilm begrüßt. Öffentliche Führungen werden am Mittwoch, 23. Oktober, um 18 Uhr und am Dienstag, 3. Dezember, um 11 Uhr, für fünf Euro angeboten.