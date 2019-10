So sehen Kläranlagen von oben aus. Wohin mit den Resten aus den Kläranlagen? Diese Fragen stellen sich die Städte und Gemeinden immer drängender. Foto: imago

Von Matthias Band

Paderborn (WB). In großem Stil wollte das kommunale Versorgungsunternehmen Westfalen Weser Energie (WWE) mit Sitz in Paderborn unter dem Slogan »Phosphor for Future« Klärschlamm verbrennen und aus der Asche Phosphor gewinnen. Auf bis zu 60 Millionen Euro sollten sich die Kosten belaufen. Nun wurde das Projekt eingestellt. Was bedeutet das für die Kommunen im Kreis Paderborn?

Zunächst einmal nichts Schlimmes. Zwar hatten sich Altenbeken und Lichtenau bereits für die Teilnahme an dem WWE-Projekt entschieden – und auch weitere Städte und Gemeinden im Kreis liebäugelten damit, schließlich sind alle zehn Kreis-Kommunen WWE-Gesellschafter. Doch lediglich zwei Drittel der erforderlichen Mindestmenge für eine geplante Anlage seien zustande gekommen, teilte WWE mit. Nun ist die Frage, wie es im Kreis nach 2024 weitergeht.

Bis 2024 ist die Entsorgung in neun von zehn Kommunen gesichert

Denn nur bis dahin ist die Entsorgung des Klärschlamms zumindest für neun der zehn Kreis-Kommunen gesichert. Über ein Kontingent des Kreises können sie ihren Klärschlamm derzeit in der Müllverbrennungsanlage in Bielefeld-Heepen verbrennen lassen. Die Stadt Paderborn hat hingegen einen Vertrag mit einem privaten Entsorger, der bis 2029 läuft. »Es hat mich überrascht, dass die Mindestmenge für das WWE-Projekt nicht zustande gekommen ist«, sagt Martin Hübner, Technischer Dezernent des Kreises Paderborn. Mehr als 5000 Tonnen getrockneter Klärschlamm fallen im Kreis Paderborn jährlich an. Das entspricht etwa 22.000 Tonnen flüssigem Klärschlamm, allein 12.000 Tonnen davon entfallen auf die Stadt Paderborn, erklärt Hübner. Der Kreis habe die Kommunen nun zu Gesprächen eingeladen, um zu klären, wie es weitergehen könnte.

Delbrück hat sich bereits entschieden und sich der Klärschlammkooperation OWL angeschlossen. Fast 80 Kommunen aus OWL und angrenzenden Regionen haben sich schon in der Kooperation zusammengeschlossen. Nicht nur für Delbrück, auch für die anderen Städte und Gemeinden im Kreis dürfte das Projekt durch den Rückzug von WWE nun deutlich interessanter geworden sein.

Klärschlamm gefährdet die Umwelt

Unter dem Dach der Interargem, einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bielefeld, ist auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage (MVA) in Bielefeld-Heepen eine Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage geplant. 35.000 Tonnen getrockneter Klärschlamm könnten dort von 2023 an jährlich verfeuert werden. Mindestens 15.000 Tonnen sogenannte Trockenmasse pro Jahr müssten zusammenkommen, damit sich der Bau einer neuen Anlage rentiere.

Hintergrund ist zum einen die neue Düngeverordnung. 2017 wurden die Vorschriften, Klärschlamm auf den Feldern aufzutragen, deutlich verschärft. Zum anderen sind Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern ab 2029 und Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern von 2032 an gesetzlich dazu verpflichtet, Phosphor, das weltweit immer knapper wird, zurückzugewinnen. Die Mitverbrennung von Klärschlamm in Kohlekraftwerken wird wegen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung nur noch als Übergangs­lösung betrachtet. Klärschlamm gefährdet die Umwelt. In ihm sammeln sich Abfallprodukte wie Schwermetalle, Arzneimittelrückstände und Mikroplastik. Die Schadstoffe können bis ins Grundwasser gelangen.

Aus der Asche sollte Phosphorsäure gewonnen werden

WWE hatte geplant, eine eigene Anlage zu bauen, die 2022 in Betrieb gehen sollte. Darin sollte der Klärschlamm der 54 Gesellschafter aus OWL und Südniedersachsen verbrannt werden. Aus der Asche sollte durch ein nasschemisches Verfahren Phosphorsäure gewonnen werden, die in Düngemitteln verwendet wird. Außerdem sollten Metallsalze und Gips separiert und vermarktet werden. Durch die Verwertungskette Verbrennung-Asche-Phosphorsäure-Dünger wollte WWE den beteiligten Kommunen das Klärschlammproblem abnehmen.

So ganz hat WWE das Phosphor-Projekt offenbar noch nicht aufgegeben. Gegenüber dieser Zeitung schloss ein WWE-Sprecher nicht aus, auch für eine Kooperation mit dem Projekt in Bielefeld zur Verfügung zu stehen