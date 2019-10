Das Projekt will sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen besseren Zugang zur medialen Welt eröffnen und ihnen Medienkompetenz sowie ein besseres Technikverständnis vermitteln. Dafür werden alte, aber noch funktionstüchtige oder nur leicht defekte Computer, die wieder flottgemacht werden sollen, von den Projektmitgliedern gesammelt.

Studierende gestalten viertägige Schulung

Unter dem Motto »Mit den Computern von gestern das Fachpersonal von morgen schulen« besuchten 13 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren, deren Familien sich keinen eigenen Computer leisten können, eine viertägige Schulung, die von Studierenden der Universität Paderborn organisiert und gestaltet wurde. Dort konnten sie erste Erfahrungen in den Bereichen Hard- und Software machen.

In diesem Jahr nutzten die Studierenden dabei zum ersten Mal ein Smart­board, das das Team des MTKJ von der Universität geschenkt bekommen hat. Die Teilnehmer der Schulung lernten außerdem die Kinder- und Computerbibliothek in Paderborn kennen, wo sich Bürgermeister Michael Dreier mit den Anwesenden über das Projekt austauschte.

Kinder erhalten eigenes Notebook

Der 15-jährige Saman zeigte sich begeistert von der Schulung: »Ich habe hier sehr viel gelernt, zum Beispiel fand ich die Hardware-Schulung sehr interessant. Und das hat hier auch echt Spaß gemacht.« Nach erfolgreicher Teilnahme an der Schulung erhielten die Kinder und Jugendlichen ihr eigenes Notebook, mit dem sie zu Hause selbstständig weiter digitale Erfahrungen sammeln können.

In Anschluss an das »PB.re.PC«-Projekt findet jeden ersten Samstag im Monat die »Digital Rebels«-Schulung statt. Bei dieser treffen sich Kinder und Jugendlichen zwischen 15 und 17 Uhr in dem Kinder- und Jugendzentrum »Die Villa«, Residenzstraße 4 in Paderborn. Interessierte können sich per E-Mail an den MTKJ wenden: digital.rebels@mtkj.de.

Die Mitglieder des Projekts freuen sich im Hinblick auf die nächsten Schulungen über Unterstützung in Form von Sachspenden: Interessenten, die ein Notebook, PC oder Ähnliches verschenken möchten, können sich unter info@mtkj.de an den MTKJ wenden. Im Anschluss wird auch einen Spendenbeleg ausgestellt.