So hatten ihn die Fernsehzuschauer in der TV-Show »The Masked Singer« (Pro 7) erlebt und kräftig gefeiert. Und auch in Paderborn ist die Begeisterung groß gewesen. Mit Songs wie »Nothing else matters« (Metallica) und »Chop Suey« (System of a dawn) zog ein wenig Wacken-Flair durch die ausverkaufte Paderhalle.

Grandioser Schlusspunkt war der Helene Fischer-Song Atemlos, der im Heavy-Metal-Gewand daher kam. Keine Frage: Eine solch verrückte Show zwischen Lach-Flash und Heavy-Metal-Konzert hat es wohl schon lange nicht mehr auf der Paderborner Bühne gegeben. Mehr lesen Sie am Montag im WESTFÄLISCHEN-VOLKSBLATT.