Mit wie vielen Besuchern kann das Theater Paderborn in den nächsten vier Wochen rechnen? Auch auf diese Frage soll das Projekt »TheaterLytics« eine Antwort geben. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB). Das Paderborner Theater soll künftig noch besser gefüllt sein. Wie bereits berichtet, übergab Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl Anfang September im Paderborner Rathaus den Zuwendungsbescheid für das Verbundprojekt »TheaterLytics« an die Projektpartner. Das sind konkret das Theater Paderborn, die Optano GmbH und das SI-Lab der Universität Paderborn. Aber wie soll das Ziel erreicht werden?

Im Rahmen des Projekts »TheaterLytics« wird ein Entscheidungsunterstützungssystem (EUS) für das datenbasierte Erlösmanagement und die Angebotsgestaltung von Kulturveranstaltungen entwickelt. Das Vorhaben ist auf drei Jahre angelegt und wird im Rahmen der Digitalen Modellregion OWL vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) mit 652.000 Euro gefördert.

Entscheidungen zum Angebot und Preis, die bislang oftmals aus dem Bauch heraus getroffen wurden, könnten dank des EUS zielgerichteter erfolgen. »Es geht thematisch neben der Auslastung des Theaters auch um Fragen zur Terminierung von Veranstaltungen, um die Angebotsgestaltung und um das Saalplatzmanagement«, erklärt Dennis Kundisch, Direktor des Kompetenzbereichs Digital Business im Software Innovation Campus Paderborn (SICP) und Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik.

Mit welcher Auslastung ist in den nächsten vier Wochen zu rechnen? Sollten im Repertoirebetrieb zusätzliche Veranstaltungen angeboten werden? Wie viele verschiedene Platzkategorien sind sinnvoll, um ein möglichst breites Besucherspektrum anzusprechen? Mit Antworten auf diese Fragen soll die Zufriedenheit der Besucher erhöht werden, alte sollen gehalten und neue gewonnen werden. Dies betrifft gerade die Zielgruppe der jungen Menschen. »Aufgrund der Vielzahl der digitalen Medienangebote fällt es heute zunehmend schwerer, sie als Besucher des Theaters nachhaltig zu gewinnen«, betont die Intendantin des Theaters, Katharina Kreuzhage.

Risiken aufgrund schwankender Besucherzahlen minimieren

Mit der digitalen Lösung »TheaterLytics« bekämen Organisatoren von Kulturveranstaltungen ein IT-Werkzeug an die Hand, das ihnen eine zielgenaue Planung der Ressourcen und Kapazitäten ermögliche, sagt Jens Peter Kempkes, Geschäftsführer der Optano GmbH. Das Unternehmen setzt dabei unter anderem auf Verfahren des Maschinellen Lernens, die den besonderen Eigenschaften der Kulturbranche angepasst werden.

Ein Ziel des Projekts ist eine möglichst genaue Auslastungsprognose. Dadurch sollen Risiken und Schwächen aufgrund schwankender Besucherzahlen minimiert werden. Zum Beispiel sollen dies Besucher beim nächsten Theaterbesuch dann daran merken, dass kürzere Warteschlangen an der Theaterkasse oder in der Pause beim Getränkekauf entstehen.

Das Entscheidungsunterstützungssystem soll nach Projektende von Optano weiter professionalisiert und anschließend verbreitet werden, so dass möglichst viele Kulturbetriebe auch in anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen von den Ergebnissen profitieren können. Dazu dient auch der im Projekt entwickelte Handlungsleitfaden zur Anwendung und praktischen Umsetzung des EUS.