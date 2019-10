Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Comedy-Star Bülent Ceylan hat bei seinem Auftritt in Paderborn vor 1000 Zuschauern eine Bombe platzen lassen: Demnach hat Schlagersängerin Helene Fischer den 43-jährigen Spaßmacher völlig überraschend zu sich in die Weihnachtsshow eingeladen, die am 25. Dezember im ZDF ausgestrahlt werden soll.

Mischung aus Lach-Flash und Hard-Rock-Konzert

Knapp 1000 Zuschauer erleben eine rasante Mischung aus Lach-Flash und Hard-Rock-Konzert. Die Kommentare nach dem Auftritt sind eindeutig. »Geile Show, cooler Typ, absolut authentisch!«, meint ein Fan. Ein anderer stellt fest: »Genialer Abend!« Andere meinen: »Klasse Auftritt, war richtig schön.«

Der aus Mannheim stammende »Herr Türke«, wie sich Bülent Ceylan selbst bezeichnet, fühlt sich bei seinem Auftritt in Paderborn sichtlich wohl. Trotz Sprachbarriere. Sein krasser »Monnemer« Dialekt trifft hier auf »Oxford-Deutsch«. Trotzdem klappt die Verständigung bestens. Kaum ist er auf der Bühne, feiern ihn die Zuschauer frenetisch. Bülent Ceylan schafft es, das Publikum komplett auf sich zu fokussieren – die Pointen sitzen.

Der Star macht keinen Frontalvortrag, das Publikum muss ständig damit rechnen, Teil seiner Gags zu sein. Spontan reagiert er auf Zurufe und baut diese mit ins Programm ein. Der Lacherfolg ist ihm sicher.

Bülent plaudert über seine Anfänge

»Intensiv« lautet der Titel des Programms, mit dem er auf seine 21-jährige Bühnentätigkeit zurückblickt. Keine Frage: Sein türkischer Vater, dessen früher Tod ihm sehr nahe gegangen sei, hat einen festen Platz im Programm. Bülent plaudert über seine Anfänge, wo er in fast leeren Sälen gespielt habe. Immer wieder streut er zwischendurch seine aberwitzigen Charaktere ein, für die ihn das Publikum so liebt.

Da wäre zum Beispiel der grenzdebile »Harald«, der mit seinem Intelligenzquotient hart an einer Kartoffel vorbeischrammt. Oder auch der »Hassan«, der mit seinem sprachlichen Können das Zwerchfell massiert. Nicht fehlen darf die »Biogräfin« als rechtmäßige Vorgängerin seiner legendären »Anneliese« – die ihr Haar so schön in Position bringt und das Quietschen in der Stimme perfektioniert hat.

Reichlich Werbung macht der Künstler an diesem Abend für das Waldhotel Nachtigall in Schloß Neuhaus, in dem er nach seinem Auftritt übernachtet. Einzig der Friedhof in der Nachbarschaft sei gewöhnungsbedürftig, meint Ceylan. »Das ist eben Paderborn«, meint er lachend.

Nächster Auftritt in der Region ist am 22. November 2020 in Delbrück

Schließlich nutzt er die Gunst der Stunde und zeigt dem Publikum, was er neben seinen Späßen noch so drauf hat: Der 43-Jährige tritt als rockender Engel auf und bringt mit seinem Gesang die Paderhalle zum Beben. So hatten ihn die Fernsehzuschauer in der TV-Show »The Masked Singer« (Pro 7) erlebt und ihn bis ins Finale gebracht. Mit Songs wie »Nothing else matters« (Metallica) und »Chop Suey« (System of a dawn) verwandelte er die ausverkaufte Paderhalle in einen Konzerttempel.

Das hielt sogar die »Muppet Show« auf dem Balkon der Paderhalle nicht mehr auf den Plätzen. Auch die ungewöhnliche Interpretation des Helene-Fischer-Songs »Atemlos« kam im Hardrock-Gewand daher. Damit habe er sich das Ticket für die Helene-Fischer-Show gesichert, verriet Ceylan, der sich nach eigenen Angaben mit der Sängerin bestens versteht. Er wird folglich in der Weihnachtsshow am 25. Dezember im ZDF zu sehen sein. Sein nächster Auftritt in der Region ist am 22. November 2020 in Delbrück mit dem Programm »Luschtobjekt«.