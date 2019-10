Hunderte Kunden strömen am Donnerstagmorgen zur Eröffnung in den neuen TK Maxx-Store in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Kurz vor 9 Uhr steigt die Spannung: Die Belegschaft stimmt den Countdown an. Als die »Null« erreicht ist, schneidet Store-Manager David Pavlik das rote Band durch. Die Mitarbeiter jubeln: TK Maxx feiert in Paderborn die Eröffnung der 147. Filiale in Deutschland.

Nach langem Leerstand gibt es endlich wieder ein Modegeschäft im ehemaligen Dany-Haus an den Königsplätzen. Kaum öffnet sich am Donnerstagmorgen das Rollgitter vor dem Haupteingang, stürmen die Kunden in das Geschäft. Die Mitarbeiter der neuen Filiale stehen Spalier und jubeln den Gästen zu. Gänsehautstimmung!

Die derzeit 65 Mitarbeiter im Verkauf sind zum Teil neu, andere arbeiten in anderen Filialen und unterstützen das Team bei der Neueröffnung. Die nächsten Filialen sind in Kassel, Bielefeld, Detmold und Lippstadt. Viele Kunden sind regelrechte Fans des Filialisten, der sich auf Marken- und Designer-Ware spezialisiert hat. »Ich war schon in vielen Städten bei TK Maxx. Jeder Store ist anders«, berichtet eine ältere Dame.

Und was hat der Filialist zu bieten? Im Erdgeschoss steht ganz klar die Dame im Mittelpunkt. Vom Mantel über Jeans bis hin zu Taschen und Beauty-Artikeln sind hier viele Angebote zu finden.

Auf der nächsten Ebene sind Kinderkleidung und Spielzeug zu finden. Damenwäsche und Herrenbekleidung sowie Schuhe erfüllen weitere Wünsche. Die oberste Etage widmet sich ganz dem Thema Home. Auch bei Sportartikeln wird man fündig.

»Ich finde das Prinzip toll: Man nimmt sich nicht vor, etwas spezielles zu kaufen. Sondern beim Stöbern wird man einfach fündig«, beschreibt eine Kundin ihr Einkaufserlebnis.