Von Dietmar Kemper

Am Mittwochabend hatte »Tartuffe« Premiere in der Studiobühne der Universität. Hans Moeller steckt in seiner Inszenierung die Darsteller in moderne Kleidung, lässt sie aber die alte Sprache sprechen. Das ist gewöhnungsbedürftig, soll aber symbolisieren, dass die vermeintlichen Moralapostel, die in Wirklichkeit Heuchler und Betrüger sind, die Zeiten überdauert haben.

Historische Kostüme hätten besser gepasst

Allerdings hätten historische Kostüme besser zum Text in Versform gepasst, der mit in heutigen Ohren vollends fremd klingenden Formulierungen wie »meines Hierseins einzige Bezweckung« oder »euch zum Possen« aufwartet. Wer verwendet heute noch das Wort »Hofffahrt«?

Davon abgesehen zeigen die Darsteller eine beeindruckende Leistung und beweisen einmal mehr, über welches Niveau die Studiobühne verfügt. Wladimir Priel schafft es allein schon durch den Tonfall, dass jeder im Publikum instinktiv merkt, dass Tartuffe ein Heuchler ist, einer, der Wasser predigt und Wein säuft. Die Magd Dorine fordert er auf, ihren Busen mit einem Tuch zu bedecken, und gleichzeitig stellt er der Dame des Hauses Elmire (Bettina Hammelrath) nach.

Ständig führt er Gott im Mund

Ständig führt Tartuffe Gott im Mund und propagiert Armut und Bescheidenheit, was ihn aber nicht davon abhält, den wohlhabenden Pariser Kaufmann Orgon (Henrik Fockel) so zu manipulieren, dass der ihn zum Erben macht. Seit Orgon Tartuffe aus der Gosse aufgelesen hat, ist er ihm verfallen, weil der Blender angeblich so fromm und nur im Himmel zuhause ist. Bis auf Orgon haben alle in der Familie dagegen längst erkannt, dass Tartuffe ein betrügerisches Spiel betreibt, und Orgons Schwager (Wolfgang Kühnhold) setzt dem Heuchler mit Worten mächtig zu, aber der windet sich immer wieder heraus.

Dann beschließt Elmire, den Verführer selbst zu verführen und ihn dadurch zu entlarven. Die Szene, in der sie mit weiblichen Reizen, zuckersüßen Worten und sogar einer Prise Akrobatik das Blut des falschen Tugendwächters zum Kochen bringt und dessen Zunge löst, während Orgon unter dem Tisch alles mithört, ist der Höhepunkt der Aufführung. Das ist witzig und erotisch, aber keineswegs platt.

Kleine Rollen glänzend besetzt

Auch die kleineren Rollen sind glänzend besetzt – egal ob es Orgons Kinder Marianne und Damis (Pia Nina Scherwinski und Jan Tilman Studzinsky), die Mutter (Nelly van Eijsden), Mariannes Verlobter (Valer) oder Hans-Gilbert Reuß als Gerichtsdiener Monsieur Loyal sind. Sabrina Busch spielt die Dienstmagd Dorine furios. Aber was heißt schon Dienstmagd? Sie stemmt sich mit aller Macht gegen das sich abzeichnende Unheil im Haus und ist trotz der niedrigen sozialen Stellung die Klügste von allen und realistisch noch dazu: »Verliebten fehlt doch immer eine Schraube.«

Der Bühne fehlen die Requisiten. Sie ist bis auf zwei Stühle und einen Tisch schlicht kahl, aber damit sorgt Pascal M. Ginzel dafür, dass nichts vom Lehrstück über Moral und dessen Text ablenkt. Bei der Uraufführung der ersten Fassung von »Tartuffe« 1664 am französischen Hof war die Umgebung prunkvoll. Ideal für Blender und Heuchler, um sich beim König einzuschmeicheln. Molière (1622-1673) schuf ein zeitloses und jederzeit sehenswertes Stück. An der Studiobühne wird »Tartuffe« am 29. Oktober sowie am 5., 8., 13., 16., 19., 26., 29. und 30. November gespielt – jeweils um 19.30 Uhr.